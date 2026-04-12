Dvije dojave o bombama nakratko prekinule glasanje: Izlaznost u Mađarskoj do 17 časova preko 74 odsto

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zabilježena je velika izlaznost - do 17.00 časova glasalo je 74,23 odsto glasača, saopštila je mađarska izborna komisija.

Izlaznost u Budimpešti do 17 časova iznosila je čak 77,18 odsto.

Glasanje je nakratko bilo prekinuto zbog lažnih dojava o bombi u Miškolcu i Pečuju, ali je situacija brzo stabilizovana i birači su se ubrzo vratili na birališta.

U Miškolcu je glasanje obustavljeno u zajedničkom centru "Gardonji Geza", gdje se nalaze biračka mjesta 22, 24 i 25, nakon što je telefonom upućena prijetnja o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Policija je odmah izašla na teren, pregledala objekat i već nakon 20 minuta utvrdila da nema opasnosti, pa je glasanje nastavljeno bez većih zastoja.

Slična dojava zabilježena je i u Pečuju, ali ni tamo nije pronađena nikakva stvarna pretnja, te je izborni proces ubrzo normalizovan.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa gotovo pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.