Potencijalna pobjeda opozicionog lidera Petera Mađara na izborima budi nade da će Mađarska povećati izdatke za odbranu, prestati da tretira Ukrajinu kao neprijatelja i postati pouzdaniji partner NATO, piše briselski portal Politiko u analizi uoči sutrašnjih izbora.

Mađarska pobunjenička reformistička stranka Tisa obećava da će povećati izdatke za odbranu, prema cilju NATO, od pet procenata BDP do 2035. godine, investirati u mađarsku vojsku, preispitati ugovore odbrambene industrije zbog korupcije i sprovesti sveobuhvatne reforme usmjerene na iskorjenjivanje ruskog uticaja u vladi.

Međutim, uz te ocjene Politiko ističe i da se lider opozicione Tise Peter Mađar suočava sa "strmim preprekama u ostvarivanju tih ciljeva nakon 16 godina vladavine premijera Viktora Orbana".

Tisa će se suočiti sa praktičnim i političkim preprekama u postizanju tih ciljeva - posebno ako Orban usvoji zakone u posljednjem trenutku nakon pobjede Mađara, što bi bilo kojoj novoj vladi otežalo prekid sa prošlim politikama.

Ni Tisa ni mađarska vlada nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, navodi Politiko.