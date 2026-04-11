Ovo su mogući rezultati izbora u Mađarskoj: Na stolu 7 scenarija

Parlamentarni izbori u Mađarskoj donose neizvjesnost: Fidesz i Tisa se bore za vlast.

Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock

Mađari u nedjelju glasaju na prelomnim parlamentarnim izborima koji se pomno prate u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, ali i šire od toga, a ankete pokazuju da bi premijer Viktor Orban i njegova nacionalistička stranka Fidesz mogli izgubiti vlast nakon 16 godina, piše Rojters.

Orban bi izbore mogao izgubiti u korist desnog centra, proevropske stranke Tisa, koju vodi bivši Orbanov saveznik Peter Mađar.

Donosimo ključne informacije o političkom sistemu Mađarske i pregled mogućih ishoda izbora.

Način glasanja

Mađarski birači izabraće 199 poslanika u parlamentu – njih 106 u 106 izbornih jedinica, a preostalih 93 sa nacionalnih stranačkih lista i lista etničkih manjina.

Orbanova vlada dala je etničkim Mađarima koji žive u inostranstvu pravo na državljanstvo, a oni mogu glasati za stranačke liste putem pošte.

Prema podacima Nacionalnog izbornog biroa, gotovo 500.000 takvih građana registrovano je za izbore 2026. godine. Velika većina njih tradicionalno podržava Orbanov Fidesz.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Oni koji imaju prijavljeno prebivalište u Mađarskoj moraju glasati lično, na biračkom mjestu u Mađarskoj ili, ako su u inostranstvu, u jednom od službenih predstavništava Mađarske.

Za ulazak u parlament pojedina stranka mora osvojiti najmanje 5 odsto glasova.

Biračka mjesta otvaraju se u nedjelju u 6 sati, a zatvaraju u 19 sati. Rezultati bi trebalo da budu poznati u nedjelju kasno uveče.

Šta se događa nakon izbora?

Predsjednik Tamaš Šuljok treba da sazove novi parlament u roku od 30 dana od izbora, što će se vjerovatno dogoditi u maju. Godine 2022. izbori su održani 3. aprila, a novi parlament sastao se 2. maja.

Premijera bira parlament prostom većinom glasova. Predsjednik Mađarske predlaže kandidata za premijera, obično kandidata pobjedničke stranke, a parlament potom glasa o tom predlogu.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik u roku od 15 dana predlaže novog kandidata.

Ako parlament ponovo ne izabere premijera, predsjednik može raspustiti parlament i raspisati nove izbore.

Mogući ishodi izbora

Istraživački centar Political Capital sa sjedištem u Budimpešti u petak je iznio moguće scenarije:

Dvotrećinska većina Fidesza: To bi omogućilo Fideszu da dodatno preoblikuje institucije bez ograničenja, a institucionalna autonomija u Mađarskoj dodatno bi oslabila.

Uvjerljiva većina Fidesza: Takva većina omogućila bi nastavak sadašnjih politika, pri čemu bi spoljna politika vjerovatno ostala uglavnom nepromenjena.

Tijesna većina Fidesza: To bi stvorilo novu i neizvjesnu političku situaciju, sa krhkom ravnotežom moći i povećanim pritiskom opozicije.

Dvotrećinska većina Tise: To bi omogućilo duboke institucionalne reforme i novoj vladi dalo prostor za restrukturiranje ključnih institucija.

Uvjerljiva većina Tise: Omogućila bi ograničene, ali značajne promjene, ali ne bi obezbijedila snažan pravni mandat za duboke institucionalne reforme. Politička dinamika ostala bi napeta.

Tijesna većina Tise: To bi stvorilo nestabilnu i rizičnu situaciju upravljanja, sa krhkom ravnotežom moći. Rezultati izbora mogli bi biti osporeni, što bi moglo dovesti do masovnih protesta.

Bez jasnog pobjednika: Zastoj bi doveo do fragmentirane političke scene, u kojoj nijedan ključni akter ne može sam da formira stabilnu vladu. Krajnje desničarska stranka Mi Hazank (Naša domovina) mogla bi postati presudan faktor, a formiranje koalicija moglo bi biti neizvjesno i dugotrajno.

(Index/MONDO)