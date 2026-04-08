Novi šok za Srbiju: "Delfini" ugrozili nastup na Svjetskom kupu

Autor Haris Krhalić
Vaterpolisti Srbije vezali su dva poraza na kvalifikacionom turniru u Grčkoj.

Vaterpolisti Srbije poraženi od Mađarske Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije upisala je novi poraz na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup, pošto je doživjela neuspjeh protiv Mađarske u 3. kolu sa 12:10. Izabranici Uroša Stevanovića su tako ugrozili šanse za plasman na Završni turnir u Sidneju.

"Defini" su startovali pobjedom protiv Holandije 15:11, da bi poslije dramatične utakmice sa Grcima bili poraženi sa 16:15. Poslije drugog neuspeha, vaterpolisti Srbije će takmičenja nastaviti u drugoj grupi čiji će sastav biti poznat poslije preostalih današnjih utakmica.

Samo će pobjednik te grupe moći da igra na finalnom turniru u Sidneju od 22. do 26. jula, a Mađari su ovom pobjedom izborili plasman u završnicu.

Iako su Mađari vodili sve vrijeme malo je nedostajalo da se Srbija u poslednjem dijelu potpuno vrati u utakmicu, ipak, nije to moglo protiv kvalitetnog susjeda. Mađarsku su do pobjede predvodili Vagvari sa 4 gola, Fekere je dao 3, dok su Tatrai, Nađi, Salaj, Vizmeg i Varga po jednom zatresli mrežu Srbije.

U poraženom timu najbolji je bio Lukić sa 3 gola, Murišić i Gladović su dodali po 2, dok su Martinović i Trtović postigli po jedan.

Srbija sada čeka rivale u drugoj grupi poslije susreta: Grčka - Holandija, odnosno Hrvatska - Italija i Španija - SAD.

