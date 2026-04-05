Srbija u potpuno izmijenjenom sastavu u Grčkoj: Stevanović objavio spisak bez najboljih

Autor Dragan Šutvić
Vaterpolisti Srbije u ponedjeljak kreću u pohod na Svjetski kup.

Vaterpolo Srbija ko igra na Svjetskom kupu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović objavio je spisak za kvalifikacioni turnir za Svjetski kup koji počinje u ponedjeljak u grčkom gradu Aleksandropoli. Finalni turnir se igra u Sidneju od 22. do 26. jula.

Poslije priprema u Beogradu i Kragujevcu selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je sastav koji će predstavljati Srbiju. Na spisku nema Dušana Mandića koji je nedavno doživio povredu i neće ga biti u bazenu određeni period. Za razliku od Evropskog prvenstva nema ni Miloša Ćuka, braće Rašović, Save Ranđelovića, Nemanje Vice, Strahinje Rašovića, Nikole Dedovića.

Na spisku su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UCLA), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd) i Luka Gladović (Novi Beograd).

Srbija je u grupi sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom, dok su drugoj grupi Italija, Hrvatska, Španija i SAD. U prvom kolu Srbija igra sa Holandijom.

Raspored kvalifikacionog turnira Svetskog Kupa

Ponedjeljak 6. april

12.30 Srbija – Holandija (A grupa)

14.30 Italija – Španija (B grupa)

16.30 Mađarska – Grčka (A grupa)

18.45 Hrvatska – SAD (B grupa)

Utorak 7. april

12.30 Holandija – Mađarska (A grupa)

14.30 Španija – Hrvatska (B grupa)

16.30 Grčka – Srbija (A grupa)

18.45 SAD – Italija (B grupa)

Srijeda 8. april

12.30 Srbija – Mađarska (A grupa)

14.30 Italija – Hrvatska (B grupa)

16.30 Holandija – Grčka (A grupa)

18.45 Španija – SAD (B grupa)

Poslije utakmica u kvalifikacionom dijelu u dvije grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dvije grupe. Prvu će ćiniti po dvije prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, drugu će činiti preostale ekipe. Bodovi se ne prenose. Pet najuspješnijih ekipa će se takmičiti na finalnom turniru u Sidneju.

Drugim riječima, učesnici prve grupe su sigurni putnici za Sidnej dok će iz druge grupe samo pobjednik moći da učestvuje na završnom takmičenju. Šesti učesnik je domaćin Australija, dok će preostala dva stići iz Divizije 2 čije će takmičenje biti održano na Malti uz učešče 23 ekipe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

