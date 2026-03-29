Radnički iz Kragujevca eliminsao Primorac iz Kotora i ušao u polufinale Kupa Evrope protiv Marseja.
Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Evrope protiv Marseja, pošto su i u revanšu četvrtfinala bili bolji od kotorskog Primorca, u sjajnoj atmosferi prepunog kragujevačkog bazena, rezultatom 17:15. Šumadinci su u prvom meču u Kotoru slavili sa 14:10.
Publika je mogla da uživa u sjajnom okršaju dvije najbolje ekipe Vaterpolo regionalne lige, koje će se za trofej boriti i na Fajnal-foru regionalnog takmičenja, od 17. do 19. aprila, u Kragujevcu.
Domaći su bili u minimalnoj prednosti na startu, ali su Kotorani napravili seriju 3:0 u drugoj polovini uvodne dionice i na prvi predah otišli sa "plus dva" - 5:3. Imao je Primorac potom i tri gola prednosti (6:3), ali se Radnički probudio i do poluvremena vratio u vođstvo (8:7), saopštio je klub.
Radnički iz Kragujevca u evropskom polufinalu: Crnogorci potopljeni u Šumadiji, slijedi put na zapad Evrope
Crnogorski predstavnik se nije predavao. Odmah po povratku sa odmora kreirao je novi preokret, a sredinom treće dionice ponovo otišao na dva gola (11:9). Upalile su se tada "lampice" u kragujevačkom taboru, pa su domaći serijom 3:0 u posljednju dionicu ipak ušli sa vođstvom (12:11), pogocima Save Ranđelovića i braće Rašović.
Već u prvom napadu Primorac je izjednačio preko Vidovića, ali se Radnički ponovo "bratski" vratio u vođstvo, ovoga puta preko Nikole i Petra Jakšića (14:12). Najefikasniji u timu Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, a pratili su ga Strahinja Rašović i Duško Pijetlović sa po dva (14:12). Tada su i praktično bile riješene sve dileme oko prolaska u narednu fazu takmičenja, a domaćin se do kraja potrudio da prolaz ovjeri pobjedom.
Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Nikola Jakšić sa četiri gola a pratili su ga Duško Pijetlović sa tri i Strahinja Rašović i Boris Vapenski sa po dva. Kragujevčani će se u polufinalu Kupa Evrope sastati sa francuskim Marsejom, bivšim timom Andrije Prlainovića, koji je eliminisao španski Sabadelj. Prvi meč na programu je 25. aprila u Kragujevcu, a revanš 9. maja, u Francuskoj.
U drugom polufinalu sastaju se splitski Jadran i mađarski BVSC.
- Radnički - Primorac 17:15 (3:5, 5:2, 4:4, 5:4)
- KRAGUJEVAC - Zatvoreni bazen SPD "Radnički".
- Sudije: Šoma Kovač (Mađarska) i Mihai Balanesku (Rumunija).
- RADNIČKI: Fountejn, S. Rašović 2, Dedović, Ranđelović 1, P. Jakšić 1, Pijetlović 3, Prlainović 1, N. Jakšić 4, Murišić 1, Vapenski 2, Vlahopulos, V. Rašović 1, Todorovski, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.
- PRIMORAC: Rističević, Brguljan 1, S. Ćetković 1, Inaba 4, Mršić, Petković, Vidović 1, Vučković 4, Vico 2, Brkić, P. Ćetković 1, Stanojević 1, Pejović, Perov. Trener: Atanasios Kehajas.