logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnički iz Kragujevca u evropskom polufinalu: Crnogorci potopljeni u Šumadiji, slijedi put na zapad Evrope

Radnički iz Kragujevca u evropskom polufinalu: Crnogorci potopljeni u Šumadiji, slijedi put na zapad Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Radnički iz Kragujevca eliminsao Primorac iz Kotora i ušao u polufinale Kupa Evrope protiv Marseja.

Radnički iz Kragujevca u polufinalu Kupa Evrope Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Evrope protiv Marseja, pošto su i u revanšu četvrtfinala bili bolji od kotorskog Primorca, u sjajnoj atmosferi prepunog kragujevačkog bazena, rezultatom 17:15. Šumadinci su u prvom meču u Kotoru slavili sa 14:10.

Publika je mogla da uživa u sjajnom okršaju dvije najbolje ekipe Vaterpolo regionalne lige, koje će se za trofej boriti i na Fajnal-foru regionalnog takmičenja, od 17. do 19. aprila, u Kragujevcu.

Domaći su bili u minimalnoj prednosti na startu, ali su Kotorani napravili seriju 3:0 u drugoj polovini uvodne dionice i na prvi predah otišli sa "plus dva" - 5:3. Imao je Primorac potom i tri gola prednosti (6:3), ali se Radnički probudio i do poluvremena vratio u vođstvo (8:7), saopštio je klub.

Crnogorski predstavnik se nije predavao. Odmah po povratku sa odmora kreirao je novi preokret, a sredinom treće dionice ponovo otišao na dva gola (11:9). Upalile su se tada "lampice" u kragujevačkom taboru, pa su domaći serijom 3:0 u posljednju dionicu ipak ušli sa vođstvom (12:11), pogocima Save Ranđelovića i braće Rašović.

Već u prvom napadu Primorac je izjednačio preko Vidovića, ali se Radnički ponovo "bratski" vratio u vođstvo, ovoga puta preko Nikole i Petra Jakšića (14:12). Najefikasniji u timu Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, a pratili su ga Strahinja Rašović i Duško Pijetlović sa po dva (14:12). Tada su i praktično bile riješene sve dileme oko prolaska u narednu fazu takmičenja, a domaćin se do kraja potrudio da prolaz ovjeri pobjedom.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Nikola Jakšić sa četiri gola a pratili su ga Duško Pijetlović sa tri i Strahinja Rašović i Boris Vapenski sa po dva. Kragujevčani će se u polufinalu Kupa Evrope sastati sa francuskim Marsejom, bivšim timom Andrije Prlainovića, koji je eliminisao španski Sabadelj. Prvi meč na programu je 25. aprila u Kragujevcu, a revanš 9. maja, u Francuskoj.

U drugom polufinalu sastaju se splitski Jadran i mađarski BVSC.

  • Radnički - Primorac 17:15 (3:5, 5:2, 4:4, 5:4)
  • KRAGUJEVAC - Zatvoreni bazen SPD "Radnički".
  • Sudije: Šoma Kovač (Mađarska) i Mihai Balanesku (Rumunija).
  • RADNIČKI: Fountejn, S. Rašović 2, Dedović, Ranđelović 1, P. Jakšić 1, Pijetlović 3, Prlainović 1, N. Jakšić 4, Murišić 1, Vapenski 2, Vlahopulos, V. Rašović 1, Todorovski, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.
  • PRIMORAC: Rističević, Brguljan 1, S. Ćetković 1, Inaba 4, Mršić, Petković, Vidović 1, Vučković 4, Vico 2, Brkić, P. Ćetković 1, Stanojević 1, Pejović, Perov. Trener: Atanasios Kehajas.

Tagovi

VK Radnički Kragujevac Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC