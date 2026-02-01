Vaterpolisti Radničkog koji su igrali za Srbiju dočekani su u Kragujevcu kao pravi šampioni poslije osvajanja Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Na prvom treningu nakon povratka u klub, vaterpolisti Radničkog iu Kragujevca koji su sa reprezentacijom Srbije osvojili zlato na posljednjem Evropskom prvenstvu u Beogradu doživjeli su dva posebna i emotivna iznenađenja. Najprije su ih mali vaterpolisti iz kragujevačke škole dočekali špalirom pred početak treninga, uz aplauze, osmijehe i poglede puni divljenja. Nakon završetka treninga, ispred bazena su ih dočekali i sugrađani kako bi im se zahvalili za zlato koje su donijeli Srbiji.

Nije mali broj "delfina" koji su odvojili Evropsko prvenstvo i ujedno su dio ekipe Radničkog iz Kragujevca. Zlato su osvojila čak sedmorica igrača Radničkog: Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović. U stručnom štabu reprezentacije, uz selektora Uroša Stevanovića, značajan doprinos dali su i pomoćni trener Miloš Ostojić, kondicioni trener Dajana Zoretić i fizioterapeut Vladimir Radović.

Vidi opis Emotivan doček srpskih vaterpolista u Kragujevcu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Vaterpolisti Srbije nakon treninga i ispred bazena imali su priliku da uživaju u slavlju u njihovu čast - autogrami, zajedničke fotografije, selfiji i srdačni razgovori sa navijačima koji su željeli da lično čestitaju šampionima i podijele s njima trenutke ponosa.

Jedan od igrača koji je imao veliki doprinos u ekipi Srbije je i Strahinja Rašović. "Igranje kod kuće pred svojom publikom, u svom gradu, u punoj Areni, koja nam je bila veliki adut, zaista je neopisivo. Za mene lično ovo je kruna karijere. Nekako sam pečatirao posljednjih 20 godina rada osvajanjem zlata u rodnom gradu na ovakav način. To je nešto što ću uz Olimpijske igre pamtiti čitavog života. Više puta sam poručivao - nikada ne otpisujte otpisane", rekao je Rašović.

"Ponovo su nas otpisali, ali smo pokazali da smo najbolji i da svi imamo šampionsko srce. Nosili su nas zajedništvo i energija. Svi smo bili složni i riješeni u cilju da osvojimo zlato", rekao je Strahinja Rašović, jedan od najboljih strijelaca Srbije na Evropskom prvenstvu.

"Osvajanje zlata kod kuće je nešto najljepše što može da se desi"

Sava Ranđelović je jedan od najiskusnijih u timu. Pored Miloša Ćuka, Dušana Mandića i Nikole Jakšića i ovaj vaterpolista na svojim policama broji veliki broj medalja sa reprezentacijom Srbije. "Znači mi puno to što smo osvojili zlato u svakom finalu u kom sam igrao i nadam se da će tako ostati i u budućnost. Ipak, to ne doživljavam kao nešto individualno, već kao uspjeh cijelog tima. Nosim prelijepe utiske sa Evropskog šampionata. Osvajanje zlata kod kuće je nešto najljepše što može da se desi. Ključni su bili naša požrtvovanost, borba, timski duh i sve ono što je krasilo reprezentaciju dugi niz godina - to drugarstvo, gdje smo na svakoj utakmici davali sve od sebe i ginuli jedan za drugoga. I naravno, publika koja nas je nosila tokom čitavog turnira" istakao je Ranđelović.

Vidi opis Emotivan doček srpskih vaterpolista u Kragujevcu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 19 / 19

Viktor Rašović dodao je da je teško izbaciti finale iz glave, ali i da se igrači mislima okreću klupskoj sezoni. "Utisci su još uvek sveži. I dalje nam je u glavi ta finalna utakmica i sjajna atmosfera koja nas je pratila tokom čitavog turnira. Bio je divan osećaj igrati Evropsko prvenstvo pred domaćom publikom, u gradu u kom sam odrastao. Zaista sam ispunjen u svakom smislu. Tih petnaestak dana ću zauvek pamtiti. Bilo je nezaboravno", kazao je Viktor Rašović.

Slične utiske podijelio je i golman Radoslav Filipović. "Zaista je prelijep osjećaj osvojiti Evropsko prvenstvo pred svojim ljudima i mogu slobodno da kažem da su emocije bile vrlo slične onima na Olimpijskim igrama, iako su oba takmičenja različita i imaju svoju čar. Bilo je dosta izazova i mislim da je ključno bilo to što smo se skupili i izašli iz svih problema koje smo imali. Od priprema, preko lošeg starta i ulaska u ozbiljno takmičenje odmah iz sezone. Bio je tu i pritisak domaćeg terena i očekivanja koje smo imali od sebe samih, ali smo sve to prebrodili zajedno. Još jednom smo pokazali da smo pravi kada nas svi otpisuju", dodao je Filipović.

Jedan od najmlađih zlatnih delfina Petar Jakšić, istakao je da se nada da će mu se Arena u budućnosti ponoviti. "Jedan nevjerovatan osjećaj i nadam se da će se to ponoviti kroz karijeru, ako ne svima u ekipi, barem većini. Te pune tribine bili su nam veliki vjetar u leđa i imali smo igrača više. Stvarno ogromna podrška i dijelom su oni zaslužni za to zlato. Apostrofirao bih našu odbranu koja je bila na zavidnom nivou i mislim da kada odigramo tako niko ne može da nam parira", zaključio je Jakšić.

Bonus video:

Pogledajte 01:15:29 Priča za medalju: Andrija Prlainović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)