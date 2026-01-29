Profesori zlatnih srpskih vaterpolista podsetili su se perioda kada su iz đačkih klupa krenuli ka svojim snovima.

Izvor: MN PRESS

Zlatni srpski vaterpolisti potvrdili su dominaciju na evropskoj sceni, a njihova priča će biti inspiracija generacijama koje dolaze. Osim što su izgradili velike sportske karijere, još ih pamte profesori iz vremena kada su sedeli u đačkim klupama. Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Nikola Lukić, Nikola Dedović, Milan Glušac i Vasilije Matinović pohađali su Sportsku gimnaziju, a sada su njihovi profesori izneli svoju stranu priče o tada ambicioznim "klincima".

Njihovi profesori iz Sportske gimnazije u emisiji "Prvi red" na televiziji K1 govorili su o nekadašnjim učenicima i emotivnim momentima koje su proživljavali dok su ih gledali kako izrastaju u heroje nacije.

"Nikoli Lukiću sam bila razredna. Na svaku Milanovu odbranu srce mi je bilo sve punije, a isto tako i na svaki Vasilijev gol. Na toj utakmici emocije su mi bile pomiješane. Navijala sam za sve, ali za njih trojicu, odnosno četvoricu – posebno" rekla je Irena Radojičić, profesorka matematike u Sportskoj gimnaziji.

Ona je istakla koliko je bilo zahtjevno uskladiti školske i sportske obaveze: "Koliko su samo obaveza imali – ujutru su dolazili sa ledenih bazena, a zatim u školu. Dešavalo se da imaju trojke i četvorke, ali to nikada nije bilo zbog manjka truda.

Vidi opis Sa ledenih bazena, pravac u školu: Ovo je potpuno drugačija priča o zlatnim herojima Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Posebno emotivnu poruku poslala je Milanu Glušcu nakon velikog uspjeha. "Milanu sam poslala poruku da je to bila njegova utakmica i da je on osvojio to zlato, iako su svi učestvovali. Statistika kaže da je imao 52 odsto odbrana. Na to se zahvalio do neba. Vasiliju i Nikoli sam rekla da je ovo tek početak zlata i da od njih očekujem i svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre", dodala je profesorka matematike.

Profesorka srpskog jezika Ivana Marinko, koja je predavala Dušanu Mandiću, Nikoli Lukiću i Milanu Glušcu, istakla je da je uspjeh bio vidljiv još u školskim danima. "Za Dušana sam znala da će biti uspješan, jer je već u trećem razredu išao sa reprezentacijom. U četvrtoj godini bio je u užem krugu kandidata za Olimpijadu i otišao je na Olimpijadu."

Posebne emocije vezuju je i za Nikolu Lukića: ”Kada je Nikola dao svoj prvi gol, imala sam suze u očima. To je bio njihov dječački san. Nikola je prošao sve selekcije reprezentacije."

O zlatnim varerpolistima kao učenicima je govorio i Goran Kostić, profesor matematike: "Bili su pristojni učenici – skromni, vaspitani, kulturni i uvijek spremni da pomognu drugima. Za Dušana Mandića mogu da kažem da je bio odličan učenik i veoma dobar matematičar", rekao je i dodao:

”Zbog velikih obaveza nisu imali mnogo vremena za vježbanje matematike, ali su svoje školske obaveze ispunjavali maksimalno."

Neke detalje o Milanu Glušcu podijelila je Ivana Marinko, profesorka srpskog jezika. "Bio je dječak-gospodin. Dobro vaspitan, sa manirima i vrlo odgovoran. Ko je odgovoran u školi, biće odgovoran i u sportu – to je siguran put do uspjeha. Iskreno mu čestitam, ovaj uspjeh je u potpunosti zaslužio."

Milan Glušac

Izvor: MN PRESS

Prisjetila se i Dušana Mandića... "Došao je iz Crne Gore u trećoj godini. Imao je duh pobjednika i stabilnost dobrog, kvalitetnog čovjeka. Ništa ga nije moglo poljuljati.“

Profesorka fizike Gordana Aleksić istakla je Milanovu smirenost i dosljednost. "Milan se uopšte nije promijenio. Ima tiho samopouzdanje koje nosi na vrlo smiren način. Vidjelo se da ima stav i viziju. Kada je neko posvećen, to jednostavno isijava. Sve sportske obaveze, koje su zaista bile izuzetno zahtjevne, uspješno je usklađivao sa školom. Kada je želio, mogao je da dobije i pet."

Za kraj je dodala: "Podrška je prvo osjećanje koje sam imala kada sam ga vidjela u bazenu. Svi branimo kada on brani. Tada shvatite da uspjeh nije slučajan - iza njega stoje rad, posvećenost i izuzetan talenat", zaključila je profesorka iz fizike.