Profesorka Dušana Mandića otkrila da je jedna knjiga rastužila srpskog vaterpolistu: "Podsjeća me na tatu"

Dušan Mandić je po "milioniti" put obradovao naciju. Bio je jedan od najzaslužnijih za to što je Srbija osvojila Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni. U finalu protiv Mađarske dao je četiri gola i dobio MVP priznanje. Svi vide sada kakav je i šta je sve uspio, ali malo ko zna kakav je bio u mlađim danima.

Upravo je o tome pričala njegova profesorka srpskog jezika iz Sportske gimnazije Ivana Marinko. Prisjetila se jedne anegdote sa legendarnim vaterpolistom.

"Da, to je šou bio. Jednu anegdotu moram da ispričam. On je došao iz Crne Gore u trećoj godini. Bio mi je jako drag, srdačan. Radili smo lektiru 'Starac I more' i to nikada neću zaboraviti", izgovorila je Ivana u emisiji "Prvi red" na televiziji "K1"

"Ta knjiga ga je rastužila"

Ispričala je Ivana šta se tada dogodilo i zašto taj detalj nikada neće zaboraviti. Vjerovatno ga se sjeća i sam Dušan.

"On dolazi, odvojio se od roditelja, i kaže 'Profesorka, ja sam se mnogo rastužio. Taj Santijago je kao moj tata. I on vozi brodicu do Žanjica i mene je to potpuno podsjetilo na moga tatu'. Tako nekako je rekao, meni je to bilo drago i milo. Taj duh pobjednika i jednog dobrog, dobrog i kvalitetnog čovjeka nikada nisu uspjeli ni da poljuljaju ni da uguše", zaključila je njegova profesorka.

