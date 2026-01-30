Kubanka koja igra za Srbiju zapjevala himnu "Bože pravde" (VIDEO)

Naturalizovana igračica vaterpolo reprezentacije Srbije Sesilija Diaz Mesa pononso je na Evropskom prvenstvu pnevala srpsku himnu.

Ženska vaterpolo reprezentacije Srbije u svom sastavu ima i naturalizovanu igračicu. U pitanju je Sesilija Diaz Mesa sa Kube. Iako nije rođena u Srbiji nema sumnje da želi da se prilagodi zemlji čije boje brani, te je tako u Portugalu, na kontinentalnom takmičenju, ponosno pjevala himnu Bože pravde.

Sesilija je i 2024. igrala za Srbiju, takođe na Evropskom prvenstvu, te je imala priliku da nauči riječi himne što je oduševilo navijače Srbije. Prije početka susreta Srbija i Hrvatske u posljednjem meču grupne faze, jasno smo mogli vidjeti Kubanku koja ponosno izgovara riječi i pjeva sa saigračicama.

Pogledajte kako Sesilija Diaz Mesa pjeva himnu Srbije:

Kubanka peva himnu Srbije

Sesilija nije samo naučila himnu, Kubanka vrlo dobro priča srpski, ali tvrdi da još bolje razumije, a to joj je pomoglo u nacionalnom timu. Ujedno, Sesilija je i igračica Crvene zvezde, te nema sumnje da joj se život u Srbiji dopada.

Ko je Sesilija Diaz Mesa?

Radi se o Kubanki rođenoj 19. januara 1996. godine, koja je na početku karijere nastupala za svoju matičnu zemlju. Dolaskom u Crvenu zvezdu 2021. godine, postala je prvi strankinja u srpskom ženskom vaterpolu, što je pokrenulo interesovanje Srbije. Na kraju su sve formalnosti završene prije Evropskog prvenstva 2024.

"Činjenica da sam prva strana igračica koja nastupa za Crvenu zvezdu, kao i jedna od prvih koja igra u Srbiji me čini ponosnom i divno je što sam dobila tu priliku. Smatram da bi bilo dobro kada bi više igračica moglo da dođe u Srbiju i da mlađe još više napreduje", rekla je Sesilija Diaz Mesa u intervjuu u emisiji "Oni vole Srbiju" na TV Arena Sport.

"Nisam imala mnogo informacija o Srbiji, samo sam znala da je muška vaterpolo reprezentacija uspješna. Kako sam zaigrala za Srbiju? Ranije je bilo mnogo teško otići sa klube, tako da je cilj bio da nađem klub van moje države. Moja druga želja bila je da se naturalizujem i da se borim za reprezentaciju koja će mi omogućiti da igram. Nakon pet mjeseci u Srbiji, šefica stručnog štaba mi je ponudila da igram za Srbiju. Da bi to bilo moguće, morala sam da se naturalizujem i ona mi je pomogla. Iskreno ću ti reći da nisam vjerovala da će se to desiti", rekla je reprezentativka Srbije.

"Kao da mi se san ostvario u tom momentu nisam mislila da će se to desiti. Trenerica mi rekla da ako želim da igram za Srbiju, moram da napustim Kubu. Kad sam napustila reprezentaciju Kube, rekli su mi da moram da čekam tri godine da bih mogla da igram za Srbiju. Razmišljala sam o tome, ali najvjerovatnije nije ni imalo šta da se razmišlja jer mi je to bila životna želja", dodala je Sesilija.

