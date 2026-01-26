Vaterpolisti odnijeli titulu prvaka Evrope patrijarhu Porfiriju: "Sa najvećom radošću sam im bio domaćin"

Šampioni Evrope tradicionalno dan poslije uspjeha otišli u posjetu u Patrijaršiju.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije u ponedjeljak su posjetili patrijarha Porfirija i odnijeli mu poklone dan nakon osvajanja Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Patrijarh je u Patrijaršijskom dvoru ugostio zlatne "delfine" i čestitao im na velikom uspjehu, na turniru pred koji su dobili njegov blagoslov u Hramu Svetog Save.

"Sa najvećom radošću sam danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu bio domaćin našim zlatnim momcima, prvacima Evrope u vaterpolu", saopštio je patrijarh.

Predvođeni kapitenom Nikolom Jakšićem, selektorom Urošem Stevanovićem, predsjednikom Vaterpolo saveza Srbije Viktorom Jelenićem i čitavim timom izuzev bolesnih Miloša Ćuka i Dušana Mandića, vaterpolisti su proveli vrijeme u prijatnom razgovoru sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve.

Kao i prethodnih godina, ti susreti postali su tradicija, a i ove zime srpski sportisti odnijeli su patrijarhu šampionski trofej, kao i prethodne generacije.