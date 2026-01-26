logo
"11 godina poslije": Mandić objavio fotku i digao Srbiju na noge, Glušac mu se odmah javio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Mandić odlučio je da sa svima podijeli jednu staru fotografiju na kojoj su Milan Glušac i on. Ljudi koji su postali heroji Srbije.

Dušan Mandić i Milan Glušac na fotografiji od prije 11 godina Izvor: instagram/dusan.mandic3

Vaterpolisti Srbije su obradovali naciju, osvojili su zlato na Evropskom prvenstvo. U punoj Beogradskoj areni pobijedili su Mađarsku i pokazali kako igraju šampioni. Ni svi problemi sa zdravljem i virusima nisu uticali na "delfine" koji su sa razlogom trostruki olimpijski šampioni.

Junaci na tom meču bili su Dušan Mandić i Milan Glušac. Imali su potpuno različite uloge. Dok je Dušan "bombama" cijepao mrežu Mađara, Milan je na drugoj strani fenomenalnim paradama zaustavljao svaki pokušaj gostiju da se vrate u igru i da učine meč još neizvjesnijim. Njegove odbrane bile su ekstremno bitne. Šta njih dvojicu vezuje? Nisu pozicije u bazenu, već jedna stara slika, od prije 11 godina.

Mandić je odlučio da je objavi na Instagramu. U pitanju su dvije različite fotografije, jednu koja je nastala kada je Glušac tek počinjao da se bavi vaterpolom i drugu koja je nastala poslije finala, sa zlatnom medaljom oko vrata dvojice asova.

"Snovi se ostvaruju"

Mandić je rođen 1994. godine, a Glušac 2002. godine. Dakle, kada je fotografija nastala Milan je imao samo 13 godina i želju da nekad doživi uspjeh kao Dušan. Upravo to se i dogodilo, u tome su uspjeli zajedno u bazenu.

"Snovi se ostvaruju", napisao je Glušac ispod fotografije koju je Dušan postavio.

Tagovi

Vaterpolo Dušan Mandić Milan Glušac

