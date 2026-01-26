Miloš Ćuk patio jer je precrtan u Srbiji: Stevanović mu rekao "vraćaš se", od tada je heroj

Evropski šampion Miloš Ćuk nije mogao da pomogne Srbiji u finalnom meču, ali njegove partije tokom čitavog turnira bile su na visokom nivou. Povratnik u redove Srbije otkrio je kako je doživio period kada nije nosio kapicu reprezentacije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije ponovo je postala šampion Evrope! Među osvajačima medalje našao se i Miloš Ćuk, povratnik u redove Delfina. Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca prošao je period u kojem nije bio prva opcija za nacionalni tim i ne krije - teško je podnio izostanak iz reprezentacije. Sada sa nacionalnim timom slavi peto evropsko zlato i čini se, nema namjeru da stane.

Iako je u ekipi Delfina bilo mnogo problema, prije svega zdravstvenih, naš tim je iskoristio prednost domaćeg terena i u spektakularnoj utakmici u Beogradskoj areni savladao velikog rivala - Mađarsku. Međutim, u ekipi Uroša Stevanovića u najvažnijem meču na Evropskom prvenstvu nije bilo Miloša Ćuka, koji je zbog bolesti bio van tima. Izostanak iskusnog igrača ekipa je dobro nadomjestila, Nikola Lukić je imao nešto veću minutažu i može se reći da je pametno iskoristio neočekivanu priliku. S druge strane, žal za propuštenim finalnim mečom će ostati, ali verovatno će manje boljeti od perioda kada uopšte Ćuk i nije bio u timu.

Miloš Ćuk sa reprezentacijom Srbije ima nevjerovatne rezultate: bio je dva puta osvajač Olimpijskih igara (2016. i 2024), osvajač svjetskog zlata 2015, odnosno srebra 2011. i bronze 2017, kao i pet zlatnih medalja na evropskim smotrama - 2012, 2014, 2016, 2018. i 2026. Izostala je sa ovog spiska ona zlatna medalja sa Olimpijskih igara 2021, pomalo neočekivano, ali u MONDO podkastu "Priča za medalju" saznali smo zašto Dejan Savić te godine nije računao na rođenog Beograđanina i kako je on to podnio.

Zašto Ćuk nije bio u reprezentaciji 2021?

Miloš Ćuk nije bio pozvan u nacionalni tim 2021, a taj izostanak teško je podnio. "Bilo je teško. Cijeli taj ciklus sam odradio, osim Olimpijskih igara i pred samo takmičenje sam otpao sa spiska. Izuzetno me je to pogodilo, bilo je teško. Negdje sam znao da može to da se desi to, bio sam u lošoj formi i možda sam očekivao, ali me je pogodilo kao grom iz vedra neba", započeo je tokom gostovanja u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Prvi put ja nisam bio član nečega što sam ja doživljavao kao svoju drugu porodicu, kao svoju kuću, jer skoro deset godina sam bio član nacionalnog tima. Imao sam period jedno godinu ili možda čak dvije, gdje nisam mogao da se pronađem, gdje sam mislio da više nisam ja taj, pao sam i sa kvalitetom", ispričao je Ćuk.

Bio je teško, ne krije: "Nisam mogao da nađem motivaciju dugo i to se primjećivalo i u mojim igram u klubu, tada sam igrao za Radnički iz Kragujevca. Nisam mogao da nađem motivaciju jer za mene uvijek i kroz celu karijeru najveća motivacija bilo to igranje za reprezentaciju i te medalje sa reprezentacijom, takmičenja."

Biti dio reprezentacije mnogim sportistima je vrhunac karijere, među njima svakako je i Miloš Ćuk. S ponosom je pričao o pozivu u nacionalni tim, a onda i o izostanku koji je teško prebolio. "Meni je to uvijek bilo nešto najviše, nešto čemu sam uvijek težio da budemo na vrhu. Dugo nisam mogao da se osvjestim, dok se nije pojavila opcija da bih možda mogao da zaigram u Parizu na Olimpijskim igrama. Samom tom mogućnošću počeo sam da crpim motivaciju za sve što je dolazilo."

"Potreban ti je jasan cilj. Ja sam ga pronašao, trebalo mi je mnogo vremena, ali sam uspio. I upornost i rad."

"To je nasljeđe pređašnjih generacija"

I možda neko ne razumije zašto je važno biti deo nacionalnog tima, ali Miloš Ćuk ima odgovor: "Teško je to objasniti. Ja sam to doživio kao nasljeđe od pređašnjih generacija. Prvo pravila koja moraju da se poštuju, drugo - samo prezentovanje svoje zemlje je nešto izuzetno za mene. To je nešto što ja nisam znao kako funkcioniše dok nisam došao, nešto što su meni prenijeli momci koji su bili tu prije mene, bukvalno su me vaspitali", rekao je u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Nešto su sam ja sad prenosio ovim mlađima koji su ušli u reprezentaciju poslije mene. Ne znam sad kako bih ga definisao. Recimo, kult naše reprezentacije je da se uvijek teži zlatnoj medalji. I zahvaljujući tome, ja mislim da smo mi i ostvarili ovaj veliki broj medalja, ne samo u zadnjih 10, 15 godina, nego mnogo ranije. Tvoja obaveza da ti svoju zemlju predstavljaš u najboljem svjetlu i da težiš ka najvišem", ispričao je osvajač zlata na Evropskom prvenstvu.

Zašto Miloš Ćuk nije igrao u finalu EP?

Iskusni vaterpolista Miloš Ćuk nije se našao na u ekipi u najvažnijem meču na Evropskom prvenstvu. Izostala je borba protiv Mađarske, meč u kojem je Srbija slavila 10:7, zbog velikih problema koje je Ćuk imao prethodnih dana. "Na dan polufinalne utakmice sa Italijom, sedmorica igrača su se usred noći probudili s temperaturom i stomačnim problemima, pa su preskočili jutarnji trening, gdje je Stevanović mogao da računa samo na osam vaterpolista. Poslije treninga, pred duel sa Azurima, pozlilo je i Milošu Ćuku, Nikola Jakšić je čak i povraćao na rasplivavanju, a svi su bolesni igrali polufinale", rekao je selektor Uroš Stevanović.

"Poslije tog meča, Mandić i Ćuk su dobili temperaturu 40, a do finala nisu trenirali Glušac i već pomenuti Ćuk, koji je i propustio duel sa Mađarskom. Što se finala tiče, meč za zlato je sa visokom temperaturom odigrao Nikola Dedović", dodao je Stevanović.