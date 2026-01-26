Odakle je porijeklom Milan Glušac? Mnogi su prvi put čuli za njega i njegovo prezime

Milan Glušac obilježio je Evropsko prvenstvo u vaterpolu i proslavio je svoje prezime koje su mnogi prvi put čuli tokom turnira u Beogradu. Evo odakle vuče porijeklo.

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je tokom ovog januara održano u "Beogradskoj areni", a nećemo pogriješiti ako kažemo da je Milan Glušac obilježio ovaj turnir. Mladi golman Novog Beograda dominirao je na golu Srbije i s razlogom je izabran u najbolji tim prvenstva, dok je malo ko očekivao da će uopšte biti prvi izbor Uroša Stevanovića.

U prvom meču na Evropskom prvenstvu, protiv Holandije, dobio je šansu umjesto Radoslava Filipovića poslije čega se "razbranio" i nije bilo razloga da ga selektor mijenja. Unosio je energiju, nervirao protivničke napade, dok je kao najmlađi sigurno bio simpatičan i zbog zvučnog prezimena Glušac.

Odakle je prezime Glušac?

Milan Glušac rođen je 30. septembra 2022. godine u Beogradu i ovo mu je bilo prvo veliko takmičenje za Srbiju. Ponikao je u Partizanu, bio u Vukovima, pa u Novom Beogradu za koji standardno brani, a o njegovom privatnom životu i porodičnom stablu malo toga se zna.

Ono što je poznato je da prezime Glušac vuče korijene iz Crne Gore i Hercegovine, od roda Gluščevića i spominje se od 17. vijeka.

Pretpostavka je da se ovo stanovništvo potom naseljavalo u Dalmaciji, gdje danas postoji i selo Glušci, u okolini Metkovića, koje je dobilo ime po rodu Gluščevića sa Čeva. Selo je dobilo ime po rodu Glušaca/Gluščevića iz Crne Gore. Kao jedan od posjednika iz tog kraja 1694. godine, spominje se Pavle Gluščević.

Od 120 žrtava sela Glušci u Drugom svjetskom ratu (izvor: Muzej žrtava genocida u Beogradu), njih 111 je ubijeno u logoru Jasenovac-Stara Gradiška.

Šta je rekao Milan Glušac?

"Čestitke mojoj ekipi, mojim saigračima, braći, publici, hvala svima... Mislim da smo pokazali ko smo i šta smo. Idemo dalje, kao što sam rekao došli smo da osvojimo zlato i to smo i uradili", rekao je novi heroj reprezentacije Srbije Milan Glušac koji je prethodno ove sezone fantastično branio i za Novi Beograd.

"Ne bih sad da pričam o tome (problemima reprezentacije Srbije, prim. aut.), nismo mi kao Mađari, mi ne kukamo, mi se skupimo i tu smo jedan za drugog. Ne bih želio to da komentariše, samo ljudi koji su bili uz nas znaju kroz šta smo prošli i stručni štab, tako da to ostaje između nas, najbitnije da smo osvojili medalju", naglasio je Glušac o virusu koji se uvukao u srpsku reprezentaciju pred finale.

Njegovom partijom bio je oduševljen i Denis Šefik.

"Pa ne znam, vidjećemo. Treba se dokazivati iz dana u dan, ovo sutra je već istorija, novo dokazivanje i idemo dalje", skromno je istakao Glušac.

