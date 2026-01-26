logo
Milan Glušac poslije osvojenog zlata za Srbiju: "Nismo mi Mađari da kukamo"

Milan Glušac poslije osvojenog zlata za Srbiju: "Nismo mi Mađari da kukamo"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Srpski golman Milan Glušac osvrnuo se na brojne probleme koje je Srbija imala pred finale EP u vaterpolu sa Mađarskom. Istakao je da to kod nas nikad neće biti prva pomisao kao kod Mađara.

Milan Glušac poslije osvojenog zlata za Srbiju: "Nismo mi Mađari da kukamo"

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je Evropsko prvenstvo u Beogradu pošto je u finalu nadigrala Mađarsku (10:7), a bez ikakve sumnje jedan od najvažnijih igrača "delfina" tokom čitavog turnira bio je golman Milan Glušac. Prije nego što je počelo takmičenje u "Beogradskoj areni" rijetko ko je i čuo za njega, ipak se radi o debitantu, dok je sada njegovo prezime jedno od najčešće spominjanim u razgovorima u Srbiji.

Ne samo da je Glušac oduševio svojim odbranama na golu Srbije, nego je i svojom energijom "dizao" ekipu na noge, pa je i poslije osvajanja zlatne medalje bio više nego raspložen.

U trenutku kada je cijela Srbija saznavala loše vijesti iz srpske reprezentacije, da je praktično pola tima bilo pod upitnikom zbog virusa koji ih je pokosio, želio je Milan Glušac da to ne bude glavna stvar koja će se pamtiti iz finala - jasno ukazavši na to da nijednog trenutka se niko od igrača nije požalio.

"Ne bih sada da pričam o tome. Nismo mi kao Mađari, ne kukamo i skupimo se jedan za drugog. Samo ljudi koji su bili sa nama znaju kroz šta smo prošli i stručni štab, to ostaje između nas", rekao je Glušac.

Jasno je da je mislio na kritike iz Mađarske, poslije pobjede Srbije u grupnoj fazi, kada su žestoko napali sudije tvrdivši da su bili oštećeni u tom meču. Izgleda da je to samo još više motivisalo "delfine" koji su skupili snagu i čak uz mnogo problema došli do zlatne medalje.

"Čestitke našoj ekipi i saigračima, braći. Hvala publici, hvala svima. Mislim da smo pokazali ko smo i šta smo i to je to, idemo dalje. Kao što sam rekao, došli smo da osvojimo trofej i to je to. Skandirali mi MVP? Nije bitno, bitno je da smo osvojili prvo mjesto, a o publici šta reći... Čast i privilegija je igrati. Nemam riječi da upotrebim kojim bih se zahvalio", naglasio je talentovani golman Srbije.

00:21
Himna Bože pravde na vaterpolo finalu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

