Oglasio se VSS: Objašnjeno zašto Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod Vučića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo savez Srbije (VSS) objasnio da zbog virusa Mandić i Ćuk nisu mogli da prisustvuju prijemu u zgradi Predsjedništva kod Aleksandra Vučića.

Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod Aleksandra Vučića Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Vaterpolo reprezentacija Srbije bila je danas na prijemu u zgradi Predsjedništva na Andrićevom vencu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a izostali su Dušan Mandić i Miloš Ćuk. Vaterpolo savez Srbije oglasio se i saopštio zbog čega iskusni srpski vaterpolisti nisu mogli da prisustvuju.

"Prijemu nisu prisustvovali Miloš Ćuk i Dušan Mandić, koji su i u prethodnim danima bili pod jakom temperaturom. U pojedinim medijima pojavili su se navodi da Ćuk i Mandić iz nepoznatnih razloga nisu bili prisutni, ali Vaterpolo savez Srbije navodi da se radi o problemima zdravstvene prirode, koji već nekoliko dana muče veliki broj reprezentativaca, o čemu je i selektor Uroš Stevanović govorio poslije meča", navodi se iz VSS.

Kao što je poznato, vaterpolisti Srbije imali su velikih problema sa virusom koji se pojavio pred finale sa Mađarskom, tako da je Ćuk propustio finale, dok su još šestorica igrača bila pod upitnikom.

Srećom, Srbija je pobijedila Mađarsku 10:7 i ponovo je osvojila Evropsko prvenstvo u Beogradu, uprkos svim problemima.

Vaterpolisti Srbije su danas na prijemu kod Aleksandra Vučića njemu poklonili i plaketu, kao i majicu sa autogramima, a predao ju je predsjednik VSS Viktor Jelenić.

"Htio bih da zahvalim Vladi Srbije, posebno predsjedniku Vučiću na pomoći cijelom sportu, ne samo vaterpolu, to traje od kada je on došao na čelo države. Htio bih da mu uručim jednu šampionsku majicu, pošto je Srbija šampion, imamo i jednu plaketu za njega. Predsjednik je obezbijedio sve za Vaterpolo savez, kao i uvijek što radi, to je najveća pomoć sportu", rekao je Jelenić, koji je uručio predsjedniku Srbije majicu sa potpisima svih vaterpolista.

U toku dana očekuje se da na račune srpskih vaterpolista bude uplaćena i nagrada u iznosu od 20 hiljada evra, za zlatnu medalju koju su donijeli Srbiji.

