Milan Glušac ostao bez majke kao dijete: Njegova profesorka rasplakala Srbiju i zahvalila Bogu

Profesorka iz Sportske gimnazije otkrila da je srpski vaterpolo heroj Milan Glušac u djetinjstvu ostao bez majke

Izvor: MN PRESS

Novi heroj Srbije, vaterpolo golman Milan Glušac, ostao je kao dijete bez majke. Porodičnu tragediju doživio je u trećem razredu gimnazije, a njegova profesorka iz "Sportske gimnazije" otkrila je tu priču javnosti na društvenim mrežama.

"Milan Glušac je dijete koje je moralni pobjednik vaterpolo turnira. Izgubio je mamu u trećem razredu Sportske i nastavio da trenira još bolje i jače. Ubijeđena sam da je igrao za nju. Slava Bogu na ovakvoj djeci!", napisala je korisnica na društvenim mrežama za koju mediji tvrde da je bila njegova profesorka u gimnaziji.

Milan Glušac je u prethodnim nedjeljama postao apsolutni heroj Evropskog prvenstva i novo srpsko vaterpolo čudo. Ponikao je u Partizanu, u kojem je se kao dijete slikao sa Dušanom Mandićem, svojim sadašnjim saigračem u nacionalnom timu, a seniorsku karijeru gradi u Novom Beogradu.

Nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni bio je njegov prvi u kapici Srbije na velikom turniru i po svemu sudeći, dobili su "delfini" u njemu golmana za budućnost - ne samo za ovu deceniju, već i za tridesete!