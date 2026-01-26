logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan Glušac ostao bez majke kao dijete: Njegova profesorka rasplakala Srbiju i zahvalila Bogu

Milan Glušac ostao bez majke kao dijete: Njegova profesorka rasplakala Srbiju i zahvalila Bogu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Profesorka iz Sportske gimnazije otkrila da je srpski vaterpolo heroj Milan Glušac u djetinjstvu ostao bez majke

Milan Glušac kao dijete ostao bez majke Izvor: MN PRESS

Novi heroj Srbije, vaterpolo golman Milan Glušac, ostao je kao dijete bez majke. Porodičnu tragediju doživio je u trećem razredu gimnazije, a njegova profesorka iz "Sportske gimnazije" otkrila je tu priču javnosti na društvenim mrežama.

"Milan Glušac je dijete koje je moralni pobjednik vaterpolo turnira. Izgubio je mamu u trećem razredu Sportske i nastavio da trenira još bolje i jače. Ubijeđena sam da je igrao za nju. Slava Bogu na ovakvoj djeci!", napisala je korisnica na društvenim mrežama za koju mediji tvrde da je bila njegova profesorka u gimnaziji.

Milan Glušac je u prethodnim nedjeljama postao apsolutni heroj Evropskog prvenstva i novo srpsko vaterpolo čudo. Ponikao je u Partizanu, u kojem je se kao dijete slikao sa Dušanom Mandićem, svojim sadašnjim saigračem u nacionalnom timu, a seniorsku karijeru gradi u Novom Beogradu.

Nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni bio je njegov prvi u kapici Srbije na velikom turniru i po svemu sudeći, dobili su "delfini" u njemu golmana za budućnost - ne samo za ovu deceniju, već i za tridesete! 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Glušac Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC