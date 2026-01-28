logo
"Ovo je istina iza te fotografije": Glušac je pokazao Mandiću čim ga upoznao i dobio obećanje

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Milan Glušac ispričao je pozadinu fotografija sa Dušanom Mandićem i obećanjem koje je dobio od njega.

Milan Glušac ispričao je pozadinu fotografija sa Dušanom Mandićem Izvor: instagram/dusan.mandic3

Milan Glušac bio je otkrovenje Evropskog prvenstva u vaterpolu i s razlogom se o debitantu u srpskoj reprezentaciji priča već danima. Nije to samo zbog toga što je bio u najboljem timu prvenstva, ni zbog prezimena koje je proslavio, nego i zbog toga što je ostvario san da igra sa svojim idolima.

Odmah poslije finala, najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić podijelio je dvije fotografije sa Glušcem - jedna od prije 11 godina kad je Glušac upoznao Mandića, a druga kada su zajedno osvojili Evropsko prvenstvo.

Sada je u emisiji "Glam i drama" na Prvoj televiziji otkrio i šta je istina iza te fotografije: "Bila je to poslije prve godina kada je Manda otišao iz Partizana u Pro Reko. Kad smo se vidjeli sad prvi put pred početak Evropskog prvenstva ja sam mu pokazao tu fotografiju", rekao je Glušac.

"Obećao je da će je objaviti ne ako pobijedimo, nego kad pobijedimo i da će to obići cijeli svijet. Čvrsto sam vjerovao u to, imao sam obavezu zbog te slike", nasmijao se mladi golman Novog Beograda.

Ko je Milan Glušac?

Rođen je u septembru 2002. godine, ponikao je u Partizanu, već godinama nosi kapicu Novog Beograda, a na Evropskom prvenstvu u Beogradu je debitovao na najvećoj sceni i odmah osvojio zlato. Sa njim pred golom, srpski tim imaće pravi temelj za nove velike uspjehe i za povratak u vrh najvećih turnira i u narednim godinama.

