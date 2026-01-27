logo
"Bavim se vaterpolom, ali sam alergičan na hlor": Šampion Evrope ima neobičan zdravstveni problem

"Bavim se vaterpolom, ali sam alergičan na hlor": Šampion Evrope ima neobičan zdravstveni problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Radoslav Filipović otkrio je da je alergičan na hlor.

Radoslav Filipović alergičan na hlor Izvor: MN PRESS

Srpski vaterpolisti uspjeli su da se poslije osam godina ponovo popnu na krov Evrope, slavili su u finalu kontinentalnog takmičenja u Beogradu, tako što su pobijedili nacionalni tim Mađarske. Jedan od reprezentativaca koji se popeo na postolje bio je i poznati golman Radoslav Filipović (28).

Filipović je prije dvije godine, poslije osvajanja Olimpijskih igara, otkrio detalje iz privatnog života. Tom prilikom podijelio je i informaciju da iako je profesionalno bavi vaterpolom je alergičan na hlor, uz konstataciju - i to se dešava. Filipović je od 2024. član seniorske reprezentacija, a sjećanja na početke i dalje su svježa.

"Čudan je osjećaj, kao da sam juče imao sedam godina. Kao i svako drugo dijete, htio sam da treniram fudbal ili košarku, ali moja majka nije htjela da čuje za to. Ona je voljela vaterpolo, sviđalo joj se kako izgledaju vaterpolisti", rekao je u razgovoru za K1 televiziju.

"Dva mjeseca sam trenirao plivanje, pa sam se prebacio na vaterpolo jer me je interesovala lopta", pojasnio je kako se našao u svijetu vaterpola.

Iako veći dio života provodi u bazenu, uspješni sportista priznao je da ima jedan neočekivan strah, ali i neobičan zdravstveni problem. "Bavim se vaterpolom, ali sam alergičan na hlor. Eto, i to se dešava", otkrio je Radoslav Filipović.

