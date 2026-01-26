logo
Dame nastavljaju put Delfina: Srbija pobijedila u prvom meču na Evropskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je nacionalni tim Turske na startu Evropskog prvenstva

Vaterpolistkinje Srbije pobijedile Tursku na EP Izvor: Soenar Chamid / AFLO / Profimedia

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Tursku 9:8 na startu Evropskog prvenstva. Srpske dame započele su borbu za što bolji plasman na kontinentalnom takmičenju, a čini se da su krenule stopama "delfina", koji su u nedjelju postali šampioni Evrope.

Vodila se velika borba, mada je Srbija bila tim koji je bio u zaostatku u odnosu na rivala. Napokon su djevojke uspjele da konsoliduju redove i povedu 5:3 i mada je Turska početkom drugog poluvremena izjednačila na 5:5, Srpkinje su bile bolje u nastavku meča. U posljednjoj četvrtini povele su 9:7, pa i gol Turske nije mogao mnogo da promijeni ritam.

Kad je u pitanju Srbija, Jovana Radonjić je postigla čak šest pogodaka iz deset pokušaja i bila je apsolutni lider svoje selekcije, dva je dodala i Jelena Vuković, a jedan Hristina Ilić. Na drugoj strani Hanzade Badag postigla je tri gola. Naravno, sve pohvale idu i na račun golmanke Nikoline Travar, koja je briljirala na golu i imala je čak deset odbrana i s pravom ponela titulu heroja utakmice.

Srbija u utorak od 13.15 igra protiv Italije, a treću utakmicu u grupi C odigraće protiv Hrvatske. In je na programu 29. januara u 18 sati.

Ženska reprezentacija Srbije najbolji plasman ostvarila je 2006, kad je završila kako osma, dok je na posljednjoj kontinentalnoj smotri (2024) bila deseta.

Tagovi

Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo

