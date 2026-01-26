Dame nastavljaju put Delfina: Srbija pobijedila u prvom meču na Evropskom prvenstvu

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je nacionalni tim Turske na startu Evropskog prvenstva

Izvor: Soenar Chamid / AFLO / Profimedia

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Tursku 9:8 na startu Evropskog prvenstva. Srpske dame započele su borbu za što bolji plasman na kontinentalnom takmičenju, a čini se da su krenule stopama "delfina", koji su u nedjelju postali šampioni Evrope.

Vodila se velika borba, mada je Srbija bila tim koji je bio u zaostatku u odnosu na rivala. Napokon su djevojke uspjele da konsoliduju redove i povedu 5:3 i mada je Turska početkom drugog poluvremena izjednačila na 5:5, Srpkinje su bile bolje u nastavku meča. U posljednjoj četvrtini povele su 9:7, pa i gol Turske nije mogao mnogo da promijeni ritam.

Kad je u pitanju Srbija, Jovana Radonjić je postigla čak šest pogodaka iz deset pokušaja i bila je apsolutni lider svoje selekcije, dva je dodala i Jelena Vuković, a jedan Hristina Ilić. Na drugoj strani Hanzade Badag postigla je tri gola. Naravno, sve pohvale idu i na račun golmanke Nikoline Travar, koja je briljirala na golu i imala je čak deset odbrana i s pravom ponela titulu heroja utakmice.

Srbija u utorak od 13.15 igra protiv Italije, a treću utakmicu u grupi C odigraće protiv Hrvatske. In je na programu 29. januara u 18 sati.

Ženska reprezentacija Srbije najbolji plasman ostvarila je 2006, kad je završila kako osma, dok je na posljednjoj kontinentalnoj smotri (2024) bila deseta.