Sesilija s Kube igra za Srbiju, a to mnogi ne znaju: Vaterpolo se diže i zbog naturalizovane igračice

Za žensku vaterpolo reprezentaciju Srbije na ovom Evropskom prvenstvu igraće i Sesilija Diaz Mesa, inače igračica sa Kube. Ona je prva naturalizovana igračica.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije obradovala je čitavu naciju osvajanjem nove zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu, dok već od danas navijamo i za žensku srpsku vaterpolo reprezentaciju koja će učestvovati na Evropskom prvenstvo za vaterpolistkinje u Portugalu.

Funšal će biti domaćin turnira za žene od 26. januara do 5. februara i na njemu će Srpkinje probati da dođu do prve medalje u istoriji, a ono što je mnogima promaklo je da će imati pomoć jedne naturalizovane vaterpolistkinje.

U sastavu Srbije za ovaj turnir nalazi se i Sesilija Diaz Mesa sa Kube koja od 2024. godine i Evropskog prvenstva u Ajndhovenu igra za Srbiju, dok se i ovoga puta našla na konačnom spisku selektora Miloša Bradića. Upravo će ona biti jedan od jačih srpskih aduta na ostrvu Madeira.

Ko je Sesilija Diaz Mesa?

U pitanju je Kubanka koja je rođena 19. januara 1996. godine i koja je prvobitno nastupala za svoju matičnu zemlju. Ipak, dolaskom u Crvenu zvezdu 2021. godine, kada je postala i prvi stranac u srpskom ženskom vaterpolu, počelo je interesovanje Srbije i na kraju je sve papirološki završeno pred EP 2024.

"Činjenica da sam prva strana igračica koja nastupa za Crvenu zvezdu, kao i jedna od prvih koja igra u Srbiji me čini ponosnom i divno je što sam dobila tu priliku. Smatram da bi bilo dobro kada bi više igračica moglo da dođe u Srbiju i da mlađe još više napreduje", rekla je Sesilija Diaz Mesa u jednom intervjuu i istakla da joj se i te kako dopada život u Srbiji, dok je prethodno bila i u Mađarskoj i Rusiji.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Nisam imala mnogo informacija o Srbiji, samo sam znala da je muška vaterpolo reprezentacija uspješna. Kako sam zaigrala za Srbiju? Ranije je bilo mnogo teško otići sa Kube, tako da je cilj bio da nađem klub van moje države. Moja druga želja bila je da se naturalizujem i da se borim za reprezentaciju koja će mi omogućiti da igram. Nakon pet mjeseci u Srbiji, šefica stručnog štaba mi je ponudila da igram za Srbiju. Da bi to bilo moguće, morala sam da se naturalizujem i ona mi je pomogla. Iskreno ću ti reći da nisam vjerovala da će se to desiti", rekla je Sesilija u emisiji "Oni vole Srbiju" na TV Arena Sport.

"Kao da mi se san ostvario u tom momentu nisam mislila da će se to desiti. Trenerica mi rekla da ako želim da igram za Srbiju, moram da napustim Kubu. Kad sam napustila reprezentaciju Kube, rekli su mi da moram da čekam tri godine da bih mogla da igram za Srbiju. Razmišljala sam o tome, ali najvjerovatnije nije ni imalo šta da se razmišlja jer mi je to bila životna želja", dodala je Sesilija koja je bila strpljiva.

U međuvremenu se zaljubila u Srbiju i naučila je srpski jezik koji vrlo dobro priča, ali kaže da ga još bolje razumije, što joj je i te kako pomoglo u državnom timu.

Ko još igra za Srbiju?

Izvor: Sem van der Wal / AFP / Profimedia

Srbija će igrati u grupi C protiv Turske, Hrvatske i Italije. Srpske vaterpolistkinje odrigraće prvu utakmicu 26. januara od 15.30 protiv Turske. Dan kasnije, 27. januara od 12.15 na programu je utakmica protiv Italije, dok će utakmica protiv Hrvatske biti odigrana 29. januara od 17 časova.

I na ovom turniru igraće se po novom sistemu koji smo vidjeli na Evropskom prvenstvu u Beogradu, bez četvrtfinala.

Na spisku su: Jelena Vuković, Elena Ćuk, Anja Švec, Nada Mandić, Sesilija Diaz Mesa, Maša Ćuk, Ana Milićević, Hristina Ilić, Jovana Radonjić, Nika Ratković, Milica Zelić, Jelena Šarac, Tijana Lukić, Maja Dulić i Nikolina Travar.