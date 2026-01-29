Hrvatska završila san Srbije na Evropskom prvenstvu: Perfektno poluvrijeme, pa totalni potop

Hrvatska je pobijedila Srbiju 10:8 u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva. Srbija ide u razigravanje od 9. do 16. mjesta, a Hrvatice u najboljih osam.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolistkinje Srbije su sjajno odigrale jedno poluvrijeme protiv Hrvatske, vodile su, a onda nisu uspjele da zadrže formu i izgubile su 10:8. Ključni period je bio od početka druge četvrtine kada je stao napad Srbije. Tek na dva minuta do kraja su dale gol.

Počelo je isključenjima sa obje strane, ali se Hrvatska bolje snašla i povela sa 1:0. Kristina Ilić je uspjela da izjednaći vrlo brzo. Igralo se izjednačeno u prvom dijelu, Sesilija Dijaz Mesa je pogodila i ostavila Srbiju u igri i bilo je 2:2.

Nikolina Travar se razbranila na startu drugog dijela, a povela je Srbija golom Jelene Milićević koji je priznat nakon gledanja snimka. Nakon toga smo dobili peterac i Jelena Vuković je pogodila, ali nije dugo trajala prednost od dva gola. Ria Glas je sa distance pogodila, ali joj je uzvratila Ana Milićević za 5:3. Igralo se gol za gol jedno vrijeme, ali je na kraju bilo 6:5 za Srbiju na poluvremenu.

Nije dobro krenula Srbija u drugom poluvremenu, sa velikim brojem grešaka u napadu dozvolili su rivalkama da izjednači. Poslije jako loše četvrtine na kraju je poslije gola RIe Glas bilo 8:6. Imali smo igračicu više na kraju, ali to nismo iskoristili.

Jelena Butić je nastavila da pogađa, pogodila je dva puta za 10:6 i na šest minuta do kraja meč je već bio gotov. Na kraju je ovo bio čak i rutinski poraz.