Radnički poražen poslije velike drame u Zagrebu

Vaterpolisti Radničkog poraženi su u utakmici 2. kola Lige šampiona.

U derbiju drugog kola Lige šampiona, Radnički iz Kragujevca gostovao je Mladosti iz Zagreba i tom prilikom upisao tijesan poraz 17:15. Srpski predstavnik igrao je oslabljen za Nikolu Jakšića, te nema sumnje da je ovaj izostanak imao veliku ulogu u samom susretu.

Duel je protekao uz dosta uzbuđenja i neizvjesnosti. Kragujevčani su u većem dijelu meča igrali dobro protiv jednog od najtrofejnijih evropskih timova. Međutim, falilo je i malo sreće u nekim momentima da se dođe bar do boda. Dinamičan start utakmice donio je veliki broj golova i rezultatsku klackalicu, poslije koje su timovi otišli na odmor pri neriješenom rezultatu 5:5.

Po povratku sa kratkog predaha Mladost je sa dva brza gola Vukićevića i Vrlića prvi put stekla "plus dva" (7:5), ali su izabranici Uroša Stevanovića imali spreman odgovor serijom od tri gola u kojoj su pogađali Prlainović, Rašović i Petar Jakšić i na poluvrijeme otišli minimalnim vođstvom 8:7.

I treću dionicu "žapci" su bolje otvorili i stigli do dva gola prednosti (11:9), ali su Kragujevčani još jednom uspjeli da se vrate u igru i izjednače preko najiskusnijih Prlainovića i Pijetlovića (11:11). Radnički je potom propustio par prilika za novi preokret, što je 11 sekundi prije ulaska u posljednju dionicu kaznio Vukičević za 12:11.

Prlainović je donio novo poravnanje četiri i po minuta prije kraja (12:12) i najavio žestoku borbu u finišu. Neriješeno je bilo sve do posljednjeg minuta, kada je Luka Bukić realizovao igrača više (16:15). Radnički potom nije uspio da izjednači. Najefikasniji akter susreta bio je Luka Bukić sa četiri gola, a pratio ga je Ante Vukičević sa tri, koliko su u ekipi Radničkog postigli i Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Angelos Vlahopulos.

Već u petak, od 18 časova, Kragujevčane očekuje četvrtfinale Kupa Srbije protiv Vojvodine, u Novom Sadu, a takmičenje u Ligi šampiona nastavljaju 12. novembra, sa Olimpijakosom, u Kragujevcu.

Mladost: Marcelić, Bašić 2, Tončinić, Buljubašić 1, Babić, Biljaka, Bukić 4, Lazić 2, Nagaev 1, Vrlić 2, Vukičević 3, Harkov 2, Čubranić, Lončar.

Radnički: Fountejn, S. Rašović 3, Dedović, Ranđelović 1, P. Jakšić 1, Pijetlović 2, Prlainović 3, Ivanov, Murišić, Vapenski, Vlahopulos 3, V. Rašović 1, Todorovski, Dadvani 1.

