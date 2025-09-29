"Živim na selu, bez televizora i u Beograd se ne vraćam": Igor bio najbolji na svijetu, sad je pobjegao od svih

Igor Milanović živi povučenim životom i otkako je 2023. napustio Olimpijakos nema ga u javnosti. Živi na selu, nema televizor, ne gleda vijesti i uživa.

Izvor: MN PRESS

U Ulcinju je održan četvrti "Mundijal prijateljstva", a na toj manifestaciji se pojavio i Igor Milanović. Jedan od najboljih vaterpolista svih vremena i trofejni vaterpolo trener već neko vrijeme nije u javnosti, a sada je otkrio i zašto. Daleko je od buke grada, daleko od medija i to mu prija.

"Ja danas živim 40 kilometara od Beograda, na Kosmaju, selo Popovići... Imam tamo komad zemlje, staru porodičnu kuću, novu, saunu, bazen... I radim neke preventivne medicine. Opet sam u sportu kao trener, ali ovaj put baziram na zdravlju. Osnova je disanje radim već deset godina na sebi i time se bavim trenutno", rekao je za "Sportski žurnal" Igor Milanović.

U razgovoru za "Večernji list" otkrio je da u vrijeme kada je od 1989. do 1991. godine igrao za Mladost iz Zagreba nije imao televizor u kući. Sada je isto tako.

"Kao što ga nisam imao u Zagrebu, ni na Kosmaju nemam televizor. Već dugo živim bez televizora. Volim da pogledam pokoji film, prenos nekog sportskog događaja, ali to mogu na laptopu. Ne volim da gledam informativne emisije jer mi je tako zdraviji život. Bliži sam Bogu kada sam bez tih informacija", rekao je za "Večernji" Milanović.

U Beogradu? Ne!

"Mislim da ne", odgovorio je na pitanje da li će skoro do Beograda, a na pitanje kada će ponovo da bude kraj bazena jasno je rekao da - ne zna.

"Ne znam, Bog je čudan... Ne bih da se izjašnjavam jer me je bog često iznenadio i kad mislim da nešto vodim i da imam kontrolu, on me iznenadi."

Ko je Igor Milanović?

Igor Milanović je godinama igrao u Partizanu, zatim je na dvije godine prešao u Mladost iz Zagreba, pa u Crvenu zvezdu. Igrao je za Romu, Budvansku Rivijeru i Katalunju prije povratka među crno-bijele. Partizan je vodio kao trener od 2009. do 20014, a bio je i trener Crvene zvezde, Novog Beograda, Pro Reka, Galatasaraja i Olimpijakosa. Sa reprezentacijom ima po dva zlata na Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu, kao i zlato na EP i tri evropska srebra.