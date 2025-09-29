Legendarni srpski vaterpolista nastupao i za Hrvatsku: "Radili su na tome da me zadrže"

Vladimir Vujasinović je jedan od najtrofejnijih srpskih i svjetskih vaterpolista, a malo je poznato da je kao klinac zaigrao za selekciju Hrvatske.

Izvor: MN PRESS

Vladimir Vujasinović je sigurno jedan od najvoljenijih srpskih vaterpolista svih vremena, a naravno i najboljih. Ostvario je brojne uspjehe, osvojio sve što se osvojiti može, a malo ljudi zna da je nastupao čak i za selekciju Hrvatske.

Sjajni vaterpolista rođen je 14. avgusta 1973. godine u Rijeci, a roditelji su mu Srbi iz sela Ivoševci blizu Knina. Odrastao je u Istri, a zapravo je počeo da se bavi vaterpolom u Primorju. Na "Kantridi" je napravio prve korake, a 1991. godine je morao da pređe u Srbiju.

Tada je potpisao za Crvenu zvezdu za koju je igrao do 1994. godine i prelaska u Barselonu, a kasnije je nastupao za Partizan, Romu i Pro Reko. U podkastu "Pod kapicom" je otkrio da je igrao za selekciju Hrvatske.

"Hrvatski savez je pretpostavljam prepoznao moju situaciju i radili su na tome da me zadrže.U tom nekom stanju bi trebalo da počnem da igram za hrvatsku reprezentaciju, sa čitavom rodbinom koja se brani od hrvatske države, sa roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku.Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo nezvanično, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA ili LEN. Bili su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili", objasnio je Vujasinović u podkastu "Pod kapicom".

Šta se dešavalo u Hrvatskoj?

"Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i šta sam. A moram reći da ja to uopšte nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao da dođe do posla. To je rat, ne mogu da se ljutim ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad je sve počelo da se zahuktava, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavnicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to", rekao je Vujasinović.

Odrastao je u velikoj porodici koja je bila raspoređena svuda po Republici Srpskoj Krajini. Igrao se i fudbal tih dana dok se rat spremao, a njegova porodica je bila u uniformama.

"Moja porodica je ogromna, majka je imala osmoro braće i sestara. Oni su svi iz Krajine. Oni su bili tamo, u takozvanoj 'Balvan revoluciji'. Bili su na položajima, nije se mnogo pucalo, više je to bilo simbolično, ali bili su u uniformi", rekao je on i otkrio da nije ni znao da ima ugovor sa Crvenom zvezdom.

"Dok sam bio u Hanoveru ili tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Sole (Dragan Solomun), Bata (Orlić) i Nikola Stamenić su bili uverljiviji", zaključio je Vujasinović.

Šta je uradio sa reprezentacijom?

Teško je nabrojati sve uspjehe Vladimira Vujasinovića. Uspio je da igra za tri države poslije tog nastupa za Hrvatsku - SR Jugoslaviju. Srbiju i Crnu Goru i Srbiju. Ima srebro i dvije bronze sa Olimpijskih igara, zlato, srebro i dvije bronze sa Svjetskog prvenstva kao i tri zlata i dva srebra sa Evropskih prvenstava. Uz to je dodao tri zlata i srebro sa Svjetske lige, kao i bronzu sa Svjetskog kupa.

