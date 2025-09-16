logo
"Dobili smo dvije najjače reprezentacije za rivale": Uroš Stevanović oprezan pred Euro u Beogradu

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor vaterpolista Srbije Uroš Stevanović govorio je poslije žrijeba za Evropsko prvenstvo koje će početkom 2026. biti održano u Beogradu.

Vaterpolo žrijeb za Evropsko prvenstvo 2026. godine u Beogradu Izvor: MN PRESS

Srbija je na žrebu za Evropsko prvenstvo dobila rivale i igraće u grupi C sa Holandijom, Izraelom i Španijom. Poslije žrijeba oglasio se selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović i istakao da "delfini" moraju da prođu dugačak put do medalje.

"Put do polufinala je dugačak i težak. Međutim, timovi koji imaju visoke ciljeve ne mogu da izbjegnu susrete sa jakim rivalima. Sigurno je da smo mi za rivale dobili dvije trenutno najjače reprezentacije, Španiju i Mađarsku, koje su najviše pokazale i na Svjetskom prvenstvu i u Svjetskom kupu. Tu je i Crna Gora, sa kojom imamo poseban rivalitet, a ni Holandija ni Francuska, koje će verovatno proći do druge faze nisu za potcenjivanje", rekao je Stevanović i dodao da je rano za prognoze, te da treba ići korak po korak.

"Turnir po novom formatu je jako dug. Do polufinala treba odigrati šest uglavnom vrlo jakih susreta.Osvajači medalja će odigrati po osam utakmica, kao na Olimpijskim igrama. Nezahvalno je prognozirati. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu da ne dajemo prejake izjave. Imali smo svi zajedno velika očekivanja ove godine pa smo vidjeli kako smo prošli."

Pošto se igra u Srbiji, to bi moglo da donese dodatni pritisak njegovom timu.

"Beograd će još više doprinijeti pritisku i očekivanjima. Mi se od večeras pripremamo za Evropsko prvenstvo. Hoćemo da se spremimo kao za Pariz i da za najvažnije utakmice budemo spremni, posebno za tu drugu grupu. Zna se da ima sedam – osam reprezentacija koje moge do medalje. Treba da vidimo ko će doći u kojem sastavu, hoće li svi biti zdravi."

Grupe na Evropskom prvenstvu

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia
  • Grupa A: Malta, Francuska, Crna Gora, Mađarska
  • Grupa B: Slovenija, Grčka, Hrvatska, Gruzija
  • Grupa C: Holandija, Izrael, Srbija, Španija
  • Grupa D: Turska, Rumunija, Italija, Slovačka

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Vaterpolo Srbija Uroš Stevanović

