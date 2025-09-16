Živko Gocić se vratio u Partizan: Došao novi trener, veliko pojačanje za crno-bijele

Živko Gocić će biti novi trener Partizana.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo klub Partizan dobio je novog šefa struke, u budućnosti će ovaj posao obavljati Živko Gocić. Bivši reprezentativac Srbije od 2022. vodio je Novi Beograd, a sada je riješio da je vrijeme za nove izazove, pa se tako vratio u klub u kojem je ponikao, saopšteno je na konferenciji za medije.

Partizan prolazi kroz veoma težak period posljednjih godina, pa dolazak novog trenera koji je ostavio veliki trag u ovom klubu svakako znači navijačima crno-bijelih boja. Najtofejniji klub već duže vremena traži povratak na put stare slave, a uspjesi koje je Gocić činio u Novom Beogradu mogli bi biti najava i za dobri igru Partizana. U klubu koji je sedam puta bio šampion Evrope, Gocić je igrao od 1998. do 2003, a onda ponovo od 2007. do 2010.

Gocić je tokom karijere nosio i kapice Ortiše, Dinama iz Moskve, Latine Solnoka, gdje je kasnije i počeo trenersku karijeru. Potom je preuzeo klub sa Novog Beograda, u sezoni za nama uspio je ovaj klub da odvede do triple klune, pošto je osvojio domaće prvenstvo, regionalnu ligu i kup. Kad je u pitanju takmičenje u Evropi, tačnije Liga šampiona, Novi Beograd poražen je finalu kad je Ferencvaroš vođen Dušanom Mandićem slavio 13:11.

Gocić će u sezoni pred nama voditi Partizan sa kojim je ostvario brojne rezultate - domaću ligu je osvojio dva puta (2008/09 i 2009/10), Kup Srbije (2008/09 i 2009/10) i Evrointer ligu 2010.

Kad su u pitanju odličja sa reprezentacijom Srbije, Gocić je dugi niz godina vodio reprezentaciju kao kapiten, a tokom karijere osvojio je tri medalje sa olimpijskih igara - dvij bronze (u Pekingu i Londonu), a onda i zlato u Riju. Dva puta je bio prvak svijeta i jednom sa timom stigao do treće pozicije, a kad je u pitanju kontinentalno takmičenje pet puta je bio šampion, i po jednom stigao do drugog i trećeg mjesta. Tu je i svjetska liga, u kojoj je šest puta bio šampion.