Vicešampion Evrope mora da igra kvalifikacije: Novi Beograd pokazao zašto je to glupost

0

Iako su prije nekoliko mjeseci igrali finale Lige šampiona, vaterpolisti Novog Beograda morali su u kvalifikacije, da razbijaju nemoćne rivale.

Vaterpolisti Novog Beograda igraju kvalifikacije za Ligu šampiona Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Novog Beograda aktuelni su vicešampioni Evrope, a učestvovali su na posljednja tri fajnal-fora Lige šampiona. Ni to nije dovoljno da se direktno plasiraju u najkvalitetnije klupsko takmičenje na svijetu, pa do grupne faze moraju obilaznim putem - preko kvalifikacija.

Srećom, njih su počeli veoma silovito. Vaterpolisti srpskog kluba demolirali su Eks An Provans (23:10) na početku kvalifikacija za Ligu šampiona. Izabranici trenera Petra Radanovića, koji je na tom mjestu naslijedio novog trenera Partizana Živka Gocića, već do poluvremena su riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji pojedinac meča bio je Vasilije Martinović sa sedam golova, po tri su dali Petar Vujošević, Dušan Trotović i Filip Janković. Dva su postigli Đuro Radović i Marko Dimitrijević, a u strijelce su se upisali još Miroslav Perković, Luka Gladović i kapiten Miloš Ćuk. Na drugoj strani tri pogotka je postigao Lukas Betijel, a dva su dali Matijas Bašalijer i Mehmet Jutmaz.

Novi Beograd u subotu igra protiv Steaue, a u nedjelju je na programu meč sa Primorcem. Taj susret trebalo bi da bude odlučujući kada je prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi u pitanju, ali čak dvije ekipe prolaze dalje pa nije ni bitno ko će biti najbolji na turniru u Beogradu.

Grupnu fazu Lige šampiona već je obezbijedilo deset timova. To su Pro Reko (Italija), Ferencvaroš (Mađarska), Barseloneta (Španija), Radnički Kragujevac (Srbija), Olimpijakos (Grčka), Jadran Split (Hrvatska), Marsej (Francuska), Hanover (Nemačka), Jadrna Herceg Novi (Crna Gora) i Oradea (Rumunija). Još šest timova će izboriti plasman kroz kvalifikacije.

