Novi Beograd opet u Ligi šampiona

Novi Beograd opet u Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Vicešampion Srbije i Evrope, ekipa Novog Beograda, ponovo će imati priliku da igra protiv najboljih.

vk novi beograd u ligi sampiona Izvor: S. Sandic/IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vaterpolo klub Novi Beograd peti put u nizu igraće u grupnoj fazi Lige šampiona! Iako su momci sa Novog Beograda aktuelni vicešampioni Evrope, oni su kao drugoplasirani tim u prethodnom šampionatu Srbije morali da se takmiče u kvalifikacijama, što im nije bio preveliki izazov - u drugoj rundi ubjedljivo je savladana rumunska Steaua (20:6).

Sve je bilo riješeno već u prvoj četvrtini, kada je Novi Beograd stekao ogromnih 7:0 i kasnije samo uvećavao tu prednost. Srpskog predstavnika do pobjede su vodili Dušan Trtović, Luka Pljevančić i Miloš Ćuk, koji su na ovom meču postigli po tri gola i tako trasirali ekipi put do još jednog učešća u elitnog takmičenju evropskih klubova.

Na kvalifikacionom turniru u Beogradu, odnosno na bazenu "11. april", Novi Beograd je već savladao Eks An Provans (23:10), a to je dovoljno da zauzme jedno od prva dva mjesta. Posljednje, treće kolo kvalifikacionog turnira odlučivaće samo o tome ko će biti pobjednik turnira - iako to nema neki poseban značaj. Rival će biti Primorca iz Kotora, a taj meč će se igrati u nedjelju od 19:30.

Grupnu fazu Lige šampiona već je obezbijedilo deset timova. To su Pro Reko (Italija), Ferencvaroš (Mađarska), Barseloneta (Španija), Radnički Kragujevac (Srbija), Olimpijakos (Grčka), Jadran Split (Hrvatska), Marsej (Francuska), Hanover (Njemačka), Jadran Herceg Novi (Crna Gora) i Oradea (Rumunija). Još šest timova će izboriti plasman kroz kvalifikacije.

Kako Novi Beograd igra u Ligi šampiona?

Tokom prethodne tri sezone Lige šampiona, ekipa novog Beograda bila je u najužem krugu kandidata za osvajanje evropske titule. Sva tri puta igrali su Fajnal-for, ali još nisu stigli do trofeja - dva puta su gubili finalni meč i tako završavali takmičenje na korak od titule koja se već nekoliko godina čeka.

Bonus video:

Pogledajte

00:19
Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Tagovi

Vaterpolo

