"Nacionalno smo opredijeljeni kao Srbi": Prlainović otvorio dušu, otkrio kako je izabrao reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Aleksandar Prlainović otkrio je zašto se oprostio od reprezentacije Srbije, a prije svega zašto je riješio da obuče srpsku trobojku.

Andrija Prlainović o igranju za reprezentaciju Srbije Izvor: MN PRESS

Andrija Prlainović mada je rođen u Dubrovniku, a karijeru započeo u Crnoj Gori, oduvijek je nosio dres reprezentacije Srbije. Proslavljeni vaterpolista već nekoliko godina je u penziji, kad je u pitanju nacionalni tim, ali i dalje daje maksimum u bazenu, samo što sada brani broje Radničkog iz Kragujevca.

Objasnio je Prlainović kako je dospio u najbolju reprezentaciju na svijetu: "Prvo sam odlučio da igram za Srbiju, a tek onda sam potpisao za Partizan, koji mi je ponudio odlične uslove. Porodično smo nacionalno opredijeljeni kao Srbi – majka mi je iz Beograda, u Herceg Novi je došla 1986. Odmah sam dobio šansu na Evropskom prvenstvu 2006, imao sam punu podršku selektora Dejana Udovičića i ljudi iz Saveza", ispričao je Prlainović u podkastu "Plivaj i pričaj".

Olimpijske igre u Tokiju 2021. bile su važne za reprezentaciju Srbije - zlato je odbranjeno, ali iskusna generacija riješila je da se povuče i ode u penziju. Među njima našao se i Prlainović, a trofejni vaterpolista objasnio je kako je donio odluku.

"Bio sam spreman. Umorio sam se od putovanja, hotela i odvojenosti od porodice. Pakovanje mi je postalo naporno, nije me više privlačilo. Djeca su tada imala pet i sedam godina i želio sam da provodim više vremena s njima. Od 2005. sam prošao bezbroj priprema i turnira, 16 godina u kontinuitetu. Rekao sam sebi 'dosta' i nisam pogriješio. Posljednjih nekoliko ljeta koristim na najbolji način i uživam u slobodnom vremenu", otkrio je.

Uspjesi koje je Prlainović ostvario sa reprezentacijom Srbije gotovo su neprebrojivi. Medalje su se samo nizale, posjeduje čak četiri olimpijska obličja - dva zlata i dvije bronze. Šampion svijeta je bio dva puta (2009. i 2015), a 2011. okitio se srebrom, da bi 2017. izvojevao bronzu. Kad je u pitanju smotra najboljih Evropljana, tu je neprikosnoven sa pet zlata (2006, 2012, 2014, 2016 i 2018), dok je Srbija 2008. u Malagi bila druga, a u Zagrebu 2010. treća.

