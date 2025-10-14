Povrijedio se Dušan Mandić: Najbolji vaterpolista svijeta nema dobre vijesti

Dušan Mandić doživio je povredu, zbog koje neće moći da pomogne ekipi u bazenu u narednom periodu, minimum mjesec dana, a možda i duže.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Najbolji vaterpolista svijeta i ujedno reprezentativac Srbije Dušan Mandić doživio je povredu i ujedno neće biti na raspolaganju Ferencvarošu u narednom periodu. Mađarski trofejni klub još ne zna koliko će potrajati pauza njihovog najefikasnijeg igrača.

Umjesto da Ferencvaroš ubira plodove velike pobjede i trofeja u Superkupu, kad je ovaj tim pobijedio Pro Reko (15:14), sada brine. Razlog je povreda najboljeg vaterpoliste svijeta Dušana Mandića, koji će pauzirati najmanje mjesec dana zbog problema sa ramenom.

"Rame je stradalo i nije naivno. Neophodan je duži oporavak. Sigurno je da neću igrati mjesec dana, a možda pauza bude i duže", rekao je Mandić.

Frenecvaroš pred sobom ima obaveze u Ligi šampiona, pa će ovaj klub koji se nalazi u grupi C imati mečeve protiv Primorca iz Kotora, Oradee i Breše. U grupi A je Olimpijakos, Mladost iz Zagreba, Vašaš i Radnički iz Kragujeca, u grupi B je Pro Reko, Jadran iz Herceg Novog, Jadran iz Splita i Novi Beograd. A, u grupi D nalaze se Barseloneta, Sabadelj, Matsej i Hanover.

Plan je da prve dvije ekipe svake grupe obezbijede plasman u dalju fazu takmičenja, a nakon toga biće oformljenje dvije nove grupe sa po četiri ekipe.