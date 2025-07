"On ih sve sve drao, niko nije mogao da mu priđe": Mendić otkrio stranu Jokića koju malo ko zna

Dušan Mandić se prisjetio kako je Nikola Jokić 2016. na Olimpijskim igrama igrao PES i tada pobjeđivao sve rivale iz reprezentacije.

Košarkaši i vaterpolisti Srbije donosili su našoj domovini mnogo medalja, one posebne uvijek su sa Olimpijskih igara. Dušan Mandić, zvanično najbolji na svijetu, prisjetio se i iskustva iz Rija de Žaneira, kad je imao priliku da uživa u parijama Nikole Jokića, ali ne samo u igri na terenu, već i van njega - konkretno, u PES-u, u kojem je najbolji NBA igrač dominirao i pobjeđivao.

Bilo je to, sad već, davne 2016. Jokić i Mandić bili su među najmlađim igračima svojih timova. "Nikola je tada takođe bio jedan od najmlađih u svom timu i onda je onako, da kažem, bježao ovamo kod nas. Jer kada si najmlađi u ekipi imaš mnogo tih nekih obaveza koje ti nisu baš uvijek najdraže, ali naravno, uvijek ih odradiš. Tako da on se kod nas bio pronašao, bilo mu je lijepo, bilo je i nama lijepo s njim. Bilo nam je zanimljivo... Prosto, onoliki lik čovjek, a dijete. On i ja smo tada bili djeca, mala je razlika između nas. Sve to je bilo simpatično", prisjetio se Dušan Mandić za B92.sport olimpijske priče iz Rija.

Nikola Jokić i Rasel Vestbruk vodili Denver do pobede nad Klipersima

Na tim Igrama, vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlato, kako tradicija nalaže, dok je tim Saše Đorđevića izborio srebrnu medalju. "Ja sam tada bio najmlađi u timu i bio sam posmatrač PES-a, nisam mogao da dođem na red, ali on je drao sve ove naše najbolje. Sjećam se, niko mu ni blizu nije mogao da mu priđe", kroz osmijeh je ispričao Mandić.

Istakao je najbolji vaterpolista sveta da se ne čuje često sa Jokićem, ali da među njima postoji veliko poštovanje. A kako i ne bi? Nikola Jokić je jedan od najboljih u NBA ligi, a posljednjih pet godina u ovom takmičenju jasno svjedoče da mu neće biti ravnog još dugo vremena. S drige strane, Mandić je u svom sportu osvojio sve što se osvojiti može i još jednom potvrdio je dominaciju Srba u vaterpolu.



"Ne čujemo se na dnevnom nivou, ali imamo međusobno veliko poštovanje. On je legenda, čovjek koji je došao u Ameriku i dominira nad svima njima već dugi niz godina. Osvojio šampionat, tri puta MVP lige, još dva puta je trebao da bude, ali nije. Svako se bori sa nekim nevidljivim silama. I Jokiću su najbitnija timska dostignuća i timski trofeji. Naravno, želim mu sve najbolje u Denveru, stvarno imamo jedno veliko poštovanje", rekao je Mandić.

Sve oči uprte su u košarkaše Srbije koji od 27. avgusta započinju borbu na Evropskom prvenstvu, svi vjeruju da tim Svetislava Pešića i treću godinu zaredom može do medalje. "I te kako imamo šanse, ako idemo u najjačem sastavu. Imamo kvalitetne igrače, prekaljenu selekciju, koja je na klupskom nivou osvojila trofeje. Imaju odličnog trenera Pešića, na njima je", poručio je Dušan Mandić.

Dok čekamo košarku, očekuje nas i Svjetsko prvenstvo za vaterpoliste. "Delfini" se nalaze u grupi A i turnir počinju 17. jula, a njihov prvi rival biće Južna Afrika, potom će igrati protiv uvijek neugodne Italije i na kraju protiv Rumunije.