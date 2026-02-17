logo
Radnički pobijedio Novi Beograd u velikom derbiju: Vaterpolo spektakl u Kragujevcu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kragujevčani predvođeni Nikolom Jakšićem savladali Beograđane u svom bazenu

Radnički pobijedio Novi Beograd u velikom derbiju Izvor: MN PRESS

Radnički iz Kragujevca pobijedio je Novi Beograd u Kragujevcu 13:10, u sudaru najboljih srpskih timova u derbiju 10. kola Premijer lige srpskih i crnogorskh klubova. Poslije poraza od Beograđana u Kupu Srbije i u prvom dijelu sezone, aktuelni šampion je odbranio domaći teren ovog ponedjeljka, prije svega zahvaljujući golovima Nikole Jakšića (pet) i Nikole Dedovića (tri). U Novom Beogradu su najefikasniji bili Aleksa Ukropina, Dušan Vasić, Vasilije Martinović i Nikola Lukić.

Kragujevčani su mnogo bolje počeli meč. Igrali su veoma dobro u odbrani i početkom treće dionice stekli su pet golova prednosti (8:3). Međutim, Novobeograđani se nisu predavali i angažovanijom igrom uspjeli su da priđu na dva gola zaostatka (8:6), ali više od toga nisu mogli.

Jureći rezultat, izabranici trenera Miodraga Mirovića su energetski posustali što je domaćin na čelu sa trenerom Urošem Stevanovićem iskoristio na pravi način, ponovo uvećao vođstvo na pet golova razlike (12:7) i meč rutinski priveo kraju. 

Na tabeli vode Radnički i Primorac sa po 25 bodova, ali Kotorani imaju utakmicu više. Šabac je na trećem mjestu sa 22, a Novi Beograd na četvrtoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.

U narednom kolu Novi Beograd dočekuje Jadran iz Herceg Novog, dok Radnički gostuje ekipi Šapca.

Tagovi

Vaterpolo VK Radnički Kragujevac VK Novi Beograd

