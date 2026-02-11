Novi Beograd u četvrtfinalu Lige šampiona: Velika pobjeda protiv Jadrana

Novobeograđani se vratili u Top 8 timova Evrope

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Vaterpolo klub Novi Beograd zabilježio je veoma važnu pobedu u šestom kolu B grupe Lige šampiona savladavši na gostovanju Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15:12. Novobeograđani su ovim trijumfom obezbijedili plasman među osam najboljih timova Evrope.

Ekipa trenera Miodraga Mirovića odlično je počela meč i od starta nametnula svoj ritam. Po konačan ishod ključna je bila druga četvrtina, koju su Novobeograđani riješili u svoju korist rezultatom 5:1.

Na poluvremenu aktuelni vicešampion Evrope imao je čak šest golova prednosti, a najveće vođstvo iznosilo je osam golova i zabilježeno je krajem treće četvrtine (13:5).U nastavku Novobeograđani su malo oduzeli gas i dozvolili domaćinu da izbori častan poraz.

Najefikasniji u pobjedničkom taboru bio je Vasilije Martinović sa četiri gola, dok se Nikola Lukić tri puta upisao u listu strijelaca. Sa druge strane, kod Novljana, bolji od ostalih bio je Strahinja Gojković sa četiri pogotka.

U drugom meču grupe B Proreko je u Splitu pobijedio Jadran sa 15:13. Italijanski tim je zauzeo prvo mjesto na tabeli sa maksimalnih 18 bodova, Novi Beograd Tehnomanija je zauzeo drugo mjesto sa devet, Novljani su treći sa šest bodova, a Splićani na posljednjem mestu sa tri boda.



