Novi Beograd po treći put uzastopno osvojio Kup Srbije

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Vaterpolisti Novog Beograda rutinski pobijedili Šabac i treću godinu zaredom osvojili Kup Srbije.

novi beograd osvojio kup srbije u vaterpolu 2025 Izvor: TV Arena sport/screenshot

Prvi trofej u sezoni 2025/26 u Srbiji je osvojio VK Novi Beograd. Treću godinu zaredom, trijumfovao je u Kupu Srbije, pobjedom protiv Šapca u finalu, 12:7. Nakon velikog trijumfa protiv Radničkog iz Kragujevca u polufinalu, Novobeograđani su rutinski trijumfovao u finalu i podigli pehar.

Slavko Gak bio je prvi put u ulozi trenera Novog Beograda i sa igračima je nakon meča slavio uspjeh u bazenu, za nastavak dominacije Novog Beograda. U novootvorenom bazenu u Futogu, njegov klub je peti uzastopni put nastupio u finalu, a treći put u nizu ostvario trijumf.

Ekipa koju predvode Miloš Ćuk, Vasilije Martinović i u Futogu posebno zapaženi golman Milan Glušac trijumfalno je započela veliku zimsku srpskog vaterpola, tokom kojeg će u januaru biti organizovano Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni.

Treći trofej za Novi Beograd

Izvor: MN PRESS

Šabac je na putu do finala imao daleko lakši posao od Novog Beograda, jer je igrao u polufinalu protiv svoje filijale, Save i pobijedio više nego dominantno - 16:3. U utakmici za trofej ipak se pitao jedan tim.

Trećim osvojenim trofejom, Novi Beograd se izjednačio sa Radničkim u broju osvojenih kupova i došao na trofej od Crvene zvezde, koja je četiri puta trijumfovali u ovom takmičenju u granicama Srbije. Na prvom mjestu je Partizan, koji je u kontinuitetu osvojio pet trofeja od 2007. do 2012, pa još tri od 2016. do 2018. 

(MONDO)

Tagovi

Vaterpolo VK Novi Beograd Kup Srbije

