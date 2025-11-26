Srbija dočekala povratak jednog od najboljih na svijetu: Ovo su svi čekali pred Evropsko prvenstvo u Beogradu

Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić ponovo je u bazenu.

Najbolji igrač Radničkog iz Kragujevca i kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić vratio se treninzima nakon višemjesečne pauze zbog povrede ramena i biće u konkurenciji za tim na finalnom turniru Kupa Srbije, koji se u petak i subotu održava u Futogu.

"Trostruki olimpijski šampion je trenutno jedan od najboljih igrača svijeta, koji je Radničkom vidno nedostajao u dosadašnjem toku sezone, pa je njegov povratak u bazen donio veliko zadovoljstvo u redovima Šumadinaca, ali i u nacionalnom timu, uoči početka priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar)

"Nikola je u ponedjeljak uveče ponovo počeo da trenira i to je sjajna vijest za sve nas. Jasno je da neće biti na 100 odsto svojih mogućnosti u ovim važnim utakmicama koje nas očekuju u završnici polusezone, ali igrač njegovog kalibra znači i kada nije potpuno spreman. Najbitnije je da se vratio u bazen i da će biti na raspolaganju i Srbiji za Evropsko prvenstvo", izjavio je direktor Radničkog Jugoslav Vasović.

Jakšić nije igrao od ljeta

Jakšić je posljednji meč odigrao krajem jula, na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, nakon čega je zbog povrede bio van bazena puna četiri mjeseca. Kapiten Srbije razočaran se vratio sa tog turnira u Beograd.

"Što se tiče nas samih, ne znam šta bih rekao. Utisci su loši, a dali smo sve protiv Mađarske i zaključno sa tim mečom izgleda nismo uspjeli da se vratimo protiv Grčke. To nismo mi...", govorio je tada Jakšić.

