"Kapiten je rekao 'Ne brinite braćo, možemo mi to!'" Drašović sumirao utiske iz Pariza: Mali krug ljudi vjerovao u zlato

Radomir Drašović govorio je za banjalučke medije tokom gostovanja sa svojim Radničkim u gradu na Vrbasu.

Vaterpolo klub Borac igrao je u subotu uveče humanitarnu utakmicu protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca, učesnika LEN Lige šampiona i aktuelnog vicešampiona Srbije.

Član kluba iz Šumadije je i srpski reprezentativac Radomir Drašović, koji nije nastupio u ovom meču, a koji je u razgovoru sa banjalučkim novinarima, prije svega, govorio o predstojećom nastupu Kragujevčana u evropskoj eliti.

"Ekipa je napravljena tako da ne smijemo da ne razmišljamo o najvećim ciljevima. Tako se i postavljamo, tako treniramo, tako se i motivišemo. Duga je sezona, mnogo je utakmica, na četiri fronta se borimo. Nikad ne znamo šta donose naredne utakmice, ali poučeni iskustvom, pogotovo od ovog ljeta, da ništa nije nemoguće, vjerujem da ova ekipa može da učini dosta ove sezone", riječi su Radomira Drašovića.

Neizostavna tema svakako je i spektakularan nastup na Olimpijskim igrama, o kojem je u Banjaluci govorio i kapiten "delfina" Nikola Jakšić.

Loše su djelovali srpski igrači u prva dva kola, ali su onda pokazali da su najbolji kad je najteže i stigli do zlata, iako su poslije grupne faze bili četvrtoplasirani.

"Ne smijemo da ne budemo pozitivni i optimistični. Ne bih ulazio u detalje, ali vjerujem da srpski vaterpolo ima blistavu budućnost."

"Definitivno je mali broj ljudi vjerovao da ćemo uspjeti to da ostvarimo. Na kraju je ispalo najljepše i sad kad pričamo o tome, kako je teško krenulo, možemo da kažemo da je slađe tako. Bilo je dosta gorko i teško, ali smo uspjeli da dođemo do najsjajnijeg odličja."

Otkrio nam je Radomir šta je rekao kapiten nakon prva dva kola, u kojima je Srbija tijesno pobijedila Japan (16:15), te bila poražena od Australije (8:3).

"Rekao je 'Ne brinite braćo, možemo mi to', to je ono što je meni ostalo. Možda će se on sjetiti još nečega..."

Bivši selektor Srbije Dejan Savić često je u svojim izjavama hvalio vaterpoliste Srbije, koji pored svih obaveza na terenu uspijevaju da nađu vrijeme i za obrazovanje. To je slučaj i sa Draškovićem, koji je kao i Jakšić, završio fakultet.

"Hvala Bogu, nas dvojica smo završili studije. Bilo je teško to sve ukomponovati i postići, ali profesori uvijek imaju razumijevanja i izlaze u susret, pogotovo što se tiče termina. Uz dogovor i saradnju, sve je lakše postići i na kraju smo uspjeli", zaključio je Drašović.

