Preminuo Dragoslav Šiljak, najveći naučnik među sportistima

Osvojio je evropsku titulu sa Partizanom i srebro sa reprezentacijom Jugoslavije na Olimpijskim igrama.

Izvor: PVKJadran/printscreen

Nekadašnji vaterpolista Dragoslav Šiljak preminuo je u 93. godini, sportista koji je pored velike ulogu u domaćem vaterpolu imao i impozantnu karijeru u nauci. Pored toga što je branio boje Crvene zvezde, Severa i Jadrana iz Herceg Novog, Dragoslav Šiljak je bio šampion Evrope u kapici sa grbom Partizana, a kao dio reprezentacije Jugoslavije učestvovao je u osvajanju srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine.

Pet godina kasnije Dragoslav Šiljak je završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu, a 1961. godine postao prvi magistar elektrotehnike u Jugoslaviji. Kada je 1963. godine završio doktorirao, Dragoslav Šiljak bio je najmlađi doktor nauka u Jugoslaviji, što je bilo impresivno dostignuće za sportistu koji će godinu dana kasnije, kao aktuelni šampion Evrope sa crno-bijelima, završiti karijeru.

Nakon školovanja i igranja vaterpola u Jugoslaviji, Dragoslav Šiljak je prihvatio ponudu da se odseli u SAD i tamo nastavi stručno usavršavanje. Godinama je bio profesor na Univerzitetu Santa Klara u Kaliforniji, a njegov najvažniji poduhvat bila je saradnja sa NASA - u sklopu čuvenog programa "Apolo" koji je ljude poslao na Mjesec, Šiljak je usavršavao upravljanje raketom "Saturn V".

Kao jedan od najčuvenijih srpskih naučnika u inostranstvu, Dragoslav Šiljak je 1985. godine primljen u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, kao inostrani član. Bilo je to jedno od najvećih priznanja za sve što je na polju nauke uradio tokom života, a stigno je više od tri decenije nakon srebrne medalje sa Olimpijskih igara.

