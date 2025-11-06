Vraćaju se Rusi i Bjelorusi u međunarodna takmičenja

Reprezentativci Rusije i Bjelorusije u vaterpolu moći će da se takmiče na međunarodnom nivou.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vaterpolo reprezentacijama Rusije i Bjelorusije dozvoljeno je da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, potvrdila je Svjetska federacija vodenih sportova. Od sljedeće godine se definitivno vraćaju na veliku scenu, ali bez obilježja koja imaju bilo kakvu povezanost sa zemljama koje su još uvijek u ratu.

Neutralni sportisti sada imaju pravo da učestvuju u svim vaterpolo takmičenjima i timskim događajima, pored pojedinačnih. Sljedeći veliki vaterpolo turnir biće Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu (muškarci) i Funšalu (žene) u januaru i februaru. Timovi iz Rusije i Bjelorusije nisu se kvalifikovali za Evropsko prvenstvo jer im nije bilo dozvoljeno da učestvuju u kvalifikacijama, ali je poznato kada će se zvanično vratiti.

Rusi i Bjelorusi mogu da učestvuju na Svjetskom kupu Divizije 2, koji je zakazan za april. Dva najbolja tima iz Divizije 2 i šest najboljih iz Divizije 1 kvalifikovaće se za finale Svjetskog kupa, koje će se održati u Sidneju (i za muškarce i za žene) od 20. do 26. jula. Domaćini turnira u Divizijama 1 i 2 još nisu objavljeni.

Ženska reprezentacija Rusije nije igrala zvaničnu utakmicu od Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine, gdje je osvojila 4. mjesto. Muška reprezentacija Rusije nije učestvovala na međunarodnim takmičenjima od kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre održanog u Roterdamu u februaru 2021. godine. Rusi su završili na 4. mjestu i nisu se kvalifikovali za Olimpijske igre 2021. godine.