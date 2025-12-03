Novi Beograd osvojio trofej, pa potopio Hrvate u Ligi šampiona

Važan trijumf osvajača Kupa Srbije u najjačem evropskom takmičenju.

Vaterpolisti Novog Beograda pobijedili su Jadran iz Splita 15:10 (2:4, 2:2, 5:3, 6:1) u Ligi šampiona i ostali u igri za prolaz. Borbu za plasman vodiće u utakmici odluke protiv Jadrana iz Herceg Novog u Trebinju, 10. februara.

Tri dana nakon osvajanja Kupa Srbije u finalu protiv Šapca, a uz prethodnu, iscrpljujuću pobjedu protiv Radničkog iz Kragujevca, Novi Beograd je ostvario važan cilj u Ligi šampiona. Uprkos umoru, savladao je hrvatskog predstavnika i sa optimizmom će dočekati februar, poslije pauze zbog januarskog Evropskog prvenstva u Beogradu.

U meču protiv Jadrana iz Herceg Novog u Trebinju, Novi Beograd biće jači za četvoricu jako važnih igrača, Dušana Vasića, Stefana Pješivca, Aleksu Ukropinu i Kristijana Šulca, koji će imati pravo nastupa, što ovog puta nije bio slučaj.

Iako su Splićani bolje počeli meč u Beogradu i imali prednost uprkos izostanku povrijeđenog Marka Bijača. Međutim, Miroslav Perković, Vasilije Martinović i Miloš Ćuk uveli su srpski tim u ritam. Jadran je i u drugom dijelu meča imao prednost od dva gola, ali su Perković i Ćuk uspevali da održe domaćina u igri zajedno sa Martinovićem i Dušanom Trtovićem.

Sa većim samopouzdanjem Beograđani su ušli u završnici i serija 4:0 Novog Beograda odlučila je pobjednika pred finiš. U drugom poluvremenu rezultat je bio više nego ubjedljiv u korist srpskog tima, 11:4.

Novi Beograd - Jadran Split 15:10 (2:4, 2:2, 5:3, 6:1)

Bazen "Vlaho Bata Orlić". Sudije: Stavridis (Grčka), Kun (Mađarska). Igrač više: Novi Beograd 14 (7), Jadran 15 (9). Peterci: Novi Beograd 2 (2), Jadran 1 (1)

Novi Beograd: Glušac, Pljevančić, Urošević, Gladović, Ćuk 4, Janković, Trtović 2, Dimitrijević 1, Perković 4, Martinović 3, Lukić 1, Grgurević, Pajković, Milojević.

Jadran: Čelar, Matković, Marinić-Kragić 2, Radan, Butić 2, Pejković, Tomasović, Zović, Berehulak 4, Nemet, Fatović 1, Dužević, Curković 1.







