Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo u Beogradu: Uroš Stevanović s najjačim snagama na zlato

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor "delfina" Uroš Stevanović saopštio je širi spisak za predstojeće Evropsko prvenstvo u Beogradu.

Spisak vaterpolista Srbije za EP Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je širi spisak kandidata za predstojeće Evropsko prvenstvo koje se od 10. do 26. januara održava u Beogradu. U pitanju je spisak od 23 igrača koje će Stevanović imati na okupu već od 5. decembra u Kragujevcu kada počinju pripreme za turnir. 

Na njegovom popisu nema preveilikih iznenađenja, ovo su vaterpolisti na koje će Uroš Stevanović računati i od kojih će izabrati konačan spisak:

  • golmani: Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april), Radosav Virijević (Valis), Mihajlo Gošić (Sava)
  • centri: Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Dušan Trtović (Novi Beograd 11.april), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11.april)
  • spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), Vuk Milojević (Novi Beograd 11.april) i Luka Gladović (Novi Beograd 11.april).

Kakav je plan priprema Srbije?

Okupljanje je 5. decembra uveče u Kragujevcu. U ovom gradu će se ostati do 12. decembra. Reprezentacija Rumunije će od 10. do 12. decembra biti partner na zajedničkim pripremama.

Od 14. do 24. decembra reprezentacija će biti na pripremama u Kranju. Od 26. do 29. decembra će u Atini biti zajedničke pripreme sa Grcima uz zvaničnu utakmicu 28. decembra. Prvog dana nove godine se putuje u Trebinje na završne pripreme. Biće organizovan jak turnir na kojem će pored Srbije igrati Grčka, Italija, Mađarska, Francuska, Španija. Završetak priprema je 6. januara, a dan kasnije reprezentacija ulazi u hotel u kojem će boraviti za vrijeme Evropskog prvenstva.

Podsjetimo, Srbija je na EP u grupi sa Holandijom, Španijom i Izraelom.

Ko je u stručnom štabu?

Osim selektora Uroša Stevanovića, tu su još i Stefan Ćirić, Miloš Ćirić, Darko Bilić, Nemanja Ličanin, Miloš Ostojić (treneri), Dajana Zorić (kondicioni trener), Andrija Gerić (sportski psiholog), dr Ivan Marjanović i dr Nikola Repac (lekari), Vladimir Radović i Aleksa Nikolić (fizioterapeuti).

Tagovi

Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo

