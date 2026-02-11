logo
Radnički u drami ispao iz Lige šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolisti Radničkog nisu ušli među osam najboljih u Evropi.

VK Radnički ispao iz Lige šampiona Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog nisu se plasirali u četvrtfinale Lige šampiona, jer su na gostovanju Olimpijakosu doživjeli poraz na penale, 15:16. Uz pobjedu Mladosti protiv Vašaša, peterci nisu imali značaj, jer je Kragujevčanima bilo potrebno da u završnici ostvare vođstvo koje bi donijelo pobjedu, ali ga nisu stekli. Zbog toga će tim Uroša Stevanovića nastaviti sezonu u Evrokupu, a u Ligi šampiona ostaje Novi Beograd, koji je u srijedu uveče pobijedio na gostovanju Jadranu iz Herceg Novog i tako ušao među osam najboljih.

Radnički je protiv Olimpijakosa veoma loše ušao u meč, gubio poslije prve četvrtine 1:4 i to nije uspio da nadoknadi u nastavku meča (1:4, 3:3, 4:3, 3:1). Na minut i po do kraja, Uroš Stevanović je pozvao tajm-aut, a Duško Pijetlović je dao gol za 11:11. Poslije toga je Radnički imao dva puta po 22 sekunde za napad, gol i prolaz, ali nije ih iskoristio - prvi put je Andrija Prlainović neuspješno pokušao da pogodi za prednost, a potom nije bilo organizacije, ni pokušaja Pijetlovića da pogodi.

Olimpijakos je potom u petercima bez značaja trijumfovao tako što je iskoristio svih pet šuteva, dok za Radnički nije pogodio Boris Vapenski.

  • Olimpijakos: Zerdevas, Anjal, Kilas, Genidunjas 1, Funtulis 3, Guvis, Zalanki, Dimu, Alafragis, Kakaris 1, Nikolaidis 3, Papanastasiju 2, Zorzatos, Puros 1.
  • Radnički: Filipović, S. Rašović, Dedović, Ranđelović, P. Jakšić, Pijetlović 3, Prlainović 1, N. Jakšić 2, Murišić 1, Vapenski, Vlahopulos 2, V. Rašović 2, Todorovski, Dadvani.

