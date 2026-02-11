Radnički u drami ispao iz Lige šampiona

Vaterpolisti Radničkog nisu ušli među osam najboljih u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog nisu se plasirali u četvrtfinale Lige šampiona, jer su na gostovanju Olimpijakosu doživjeli poraz na penale, 15:16. Uz pobjedu Mladosti protiv Vašaša, peterci nisu imali značaj, jer je Kragujevčanima bilo potrebno da u završnici ostvare vođstvo koje bi donijelo pobjedu, ali ga nisu stekli. Zbog toga će tim Uroša Stevanovića nastaviti sezonu u Evrokupu, a u Ligi šampiona ostaje Novi Beograd, koji je u srijedu uveče pobijedio na gostovanju Jadranu iz Herceg Novog i tako ušao među osam najboljih.

Radnički je protiv Olimpijakosa veoma loše ušao u meč, gubio poslije prve četvrtine 1:4 i to nije uspio da nadoknadi u nastavku meča (1:4, 3:3, 4:3, 3:1). Na minut i po do kraja, Uroš Stevanović je pozvao tajm-aut, a Duško Pijetlović je dao gol za 11:11. Poslije toga je Radnički imao dva puta po 22 sekunde za napad, gol i prolaz, ali nije ih iskoristio - prvi put je Andrija Prlainović neuspješno pokušao da pogodi za prednost, a potom nije bilo organizacije, ni pokušaja Pijetlovića da pogodi.

Olimpijakos je potom u petercima bez značaja trijumfovao tako što je iskoristio svih pet šuteva, dok za Radnički nije pogodio Boris Vapenski.

Olimpijakos: Zerdevas, Anjal, Kilas, Genidunjas 1, Funtulis 3, Guvis, Zalanki, Dimu, Alafragis, Kakaris 1, Nikolaidis 3, Papanastasiju 2, Zorzatos, Puros 1.

Radnički: Filipović, S. Rašović, Dedović, Ranđelović, P. Jakšić, Pijetlović 3, Prlainović 1, N. Jakšić 2, Murišić 1, Vapenski, Vlahopulos 2, V. Rašović 2, Todorovski, Dadvani.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!