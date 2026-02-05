logo
Golman srpskih "delfina" Milan Glušac glumio u poznatoj TV seriji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Heroj reprezentacije Srbije sa Evropskog prvenstva u vaterpolu Milan Glušac oprobao se i kao glumac.

milan glusac glumio u vojnoj akademiji na rts Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Golman vaterpolo reprezentacije Milan Glušac, koji je privukao veliku pažnju tokom Evropskog prvenstva u Beogradu, otkrio je u podkastu "Pod kapicom" da ima i druga interesovanja van sporta kojim se bavi i da obožava fudbal i košarku, čak je kao dijete branio i kao fudbalski golman.

Takođe, od malih nogu imao je afinitet i prema glumi, tako da su ga roditelji zbog talenta koji je pokazivao kod kuće čak "tjerali" da upiše glumu, ali je od nje odustao jer je mnogo više uživao u sportu.

Bez obzira što nikada nije studirao glumu, imao je priliku da se oproba u jednoj TV seriji "Vojna akademija" koja se emitovala na RTS, što je otkrio njegov cimer Luka Pjevančić, inače takođe vaterpolista Novog Beograda: "Očekivao sam ovo pitanje... Pa, od njega ništa pametno. Ja sam kao mali bio statista u Vojnoj akademiji, otac mi je bio vojno lice. Bili su potrebni statisti, lijepe pare bile, tako da sam duvao u klarinet i kao ga svirao, iako ne znam da sviram", nasmijao se Glušac.

"Izašao sam na kraju na TV-u. Imam te neke glumačke sposobnosti, skidao sam iz domaćih filmova, Bela lađa i Tesna koža. Roditelji su htjeli da glumim. Skidao sam Šojića, mada i ostale likove", dodao je Glušac koji ipak nije želio da javno demonstira svoje glumačke sposobnosti.

Interesantno je da mu je sada glavni hobi da skuplja fudbalske dresove, dok je otkrio da pored Crvene zvezde navija i za Mančester junajted (zbog Nemanje Vidića) i Milan.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Glušac i Martinović došli da bodre Zvezdu
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

