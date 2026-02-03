logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ni ja nisam znao da je Glušac takav": Selektor se lično uvjerio šta je heroj Srbije donio iz kuće

"Ni ja nisam znao da je Glušac takav": Selektor se lično uvjerio šta je heroj Srbije donio iz kuće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Uroš Stevanović priznaje da nije najbolje poznavao Milana Glušca do Evropskog prvenstva u Beogradu, kada je na djelu mogao da vidi kakvo vaspitanje je donio iz kuće - i da je to preduslov da postane vrhunski golman.

Uroš Stevanović hvali Milana Glušca Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a otkrovenje turnira bio je mladi golman Milan Glušac. Sa samo 22 godine bio je najmlađi na spisku Srbije i malo ko je očekivao da će dobiti šansu na turniru, da bi je je prigrabio već od prvog meča sa Holandijom i od tada je bio među našim najvažnijim igračima na pohodu ka zlatu.

"Nije da je iskoristio šansu, zaslužio ju je...", poručio je odlučno selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović u podkastu "Pod kapicom", istakavši da se i sam iznenadio kako je Glušac lijepo vaspitan.

"Znao sam koliko je vrijedan, radan, ali nisam znao da je ovako smiren i povučen kao što sam ga sada upoznao. Ulazio je i prošle godine u užu konkurenciju za tim, odlučio sam se tada za druge golmane, a sad je potvrdio tu odličnu godinu koju je imao u klubu. Imao je malo padove tokom sezone, nije bio konstantan, a sada na turniru nije imao padove", dodao je Stevanović o novom miljeniku navijača Srbije kome je čitava "Arena" skandirala i "MVP".

"S obje noge je na zemlji, zaslužio je"

Svjestan je Uroš Stevanović da je pred Glušcem sada mnogo teži period u karijeri, da potvrdi sve ono što je uradio u Beogradu i da nastavi da radi kao do sada - jer će ga protivničke ekipe još više skautirati.

"Tako da je na njemu sada jedan teži period - i nemam sumnju da će to iznijeti - sad će i svi drugi da ga analiziraju, spremaju se... Dobro je za golmane kad se pojave, ali kad krenu da ih analiziraju, moraju da se promijene i zadrže na tom nivou. S obje noge je na zemlji. Zaslužio je sve ovo. Dobili smo golmana koji nam je bio potreban od Tokija. Ko zna šta bi ovi neki prije Tokija sve osvojili, ha-ha", nasmijao se Stevanović i dodao: "Šalim se, ovo je šala za Gojka Pijetlovića."

"Vidim ga na treninzima kakav je"

"Ovo što je radio do sada je podstrek, da bude prekretnica na bolje. Povučen je, posvećen vaterpolu i van treninga, gledam kako pristupa treninzima, kako vodi računa o ishrani, o sebi, tako da samo neka nastavi tako i sigurno da je pred njim velika karijera. Kao i pred ostalima, izgledali smo kao tim. Možda su svi oni potcijenjeni individualno, i mi kao ekipa u odnosu na druge, a ovo kako su bili kao tim - da se poželi", rekao je Stevanović i dodao da je Glušac jedinstven primjer:

"Glušac je primjer kako može da se dođe do reprezentacije. Nije bio ni u jednoj juniorskoj reprezentaciji, ni u mlađim selekcijama, bio je samo na širim spiskovima i sve je istrpio, oćutao i postao najbolji golman Evrope. On je izuzetak, podstrek za sve druge."

Ko je Milan Glušac?

Izvor: MN PRESS

Milan Glušac rođen je 30. septembra 2002. godine u Beogradu i ovo mu je bilo prvo veliko takmičenje za Srbiju. Ponikao je u Partizanu, bio u Vukovima, pa u Novom Beogradu za koji standardno brani, a posebnu pažnju tokom turnira privuklo je i njegovo prezime i porijeklo.

Nažalost, ostao je bez majke tokom školovanja, ali nijednog trenutka nije klonuo duhom nego je nastavio još jače da trenira, pa je na kraju stigao i do zlatne medalje sa reprezentacijom Srbije.

Jednu od najvećih pohvala dobio je u prvim minutima poslije finala, od čuvenog golmana Denisa Šefika, legendarnog srpskog čuvara mreže koji dobro zna kako se postaje šampion, jer je čak tri puta osvojio evropsko zlato i jednom svjetsko.

"Sredinom treće četvrtine imali su par kontri, a on je odreagovao fenomenalno i njegova uloga u ovom svemu je mnogo veća nego što on sam može da misli. U momentima u kojima smo izgubili konce u igri, on je sa par odbrana bio najbitniji. Najvažnije je da golman u najbitnijim momentima brani dobro. Pokazao je mentalnu snagu i čestitam mu", kazao je Šefik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Glušac Vaterpolo Uroš Stevanović Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC