Cijela zgrada dočekala heroja srpske reprezentacije: Skandirali su "MVP" kada su ga vidjeli

Nakon osvojene zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Milan Glušac je postao miljenik publike.

Izvor: Facebook/Serbian Times/Printscreen

Srpski reprezentativac Milan Glušac bio je impresivan na golu nacionalnog tima tokom Evropskog prvenstva u vaterpolu, kada je tim Uroša Stevanovića osvojio zlatnu medalju. Momak koji nije bio previše poznat široj javnosti postao je heroj nacije sjajnim odbranama, a samo nekoliko dana nakon osvajanja turnira veliku čast ukazale su mu i njegove komšije.

Stanari zgrade u kojoj živi Milan Glušac organizovali su mu doček u hodniku, a srpski reprezentativac im se aplauzom zahvalio za podršku. Takođe, Glušac se pozdravio sa najmlađim komšijama, koji su mu napravili špalir na ulasku u zgradu u kojoj živi. Pogledajte kako je to izgledalo:

Na Evropskom prvenstvu u Beogradu, Milan Glušac je bio debitant u reprezentaciji Srbije na velikim takmičenjima, ali ga to nije spriječilo da bude jedan od najboljih igrača čitavog turnira. Na nekoliko mečeva bio je najbolji pojedinac u timu Srbije, a na kraju je izabran i u idealnu postavu šampionata.

Glušac je vaterpolo karijeru počeo u Partizanu, zatim se preselio u Vukove, koji su filijala Novog Beograda, a od 2024. godine brani upravo za taj tim. Sa ekipom Novog Beograda osvojio je Kup Srbije, ali i sticao iskustvo na mečevima u Ligi šampiona protiv najboljih ekipa u Evropi.