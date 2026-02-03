logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela zgrada dočekala heroja srpske reprezentacije: Skandirali su "MVP" kada su ga vidjeli

Cijela zgrada dočekala heroja srpske reprezentacije: Skandirali su "MVP" kada su ga vidjeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon osvojene zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Milan Glušac je postao miljenik publike.

Milana Glušca dočekale komšije iz zgrade Izvor: Facebook/Serbian Times/Printscreen

Srpski reprezentativac Milan Glušac bio je impresivan na golu nacionalnog tima tokom Evropskog prvenstva u vaterpolu, kada je tim Uroša Stevanovića osvojio zlatnu medalju. Momak koji nije bio previše poznat široj javnosti postao je heroj nacije sjajnim odbranama, a samo nekoliko dana nakon osvajanja turnira veliku čast ukazale su mu i njegove komšije.

Stanari zgrade u kojoj živi Milan Glušac organizovali su mu doček u hodniku, a srpski reprezentativac im se aplauzom zahvalio za podršku. Takođe, Glušac se pozdravio sa najmlađim komšijama, koji su mu napravili špalir na ulasku u zgradu u kojoj živi. Pogledajte kako je to izgledalo:

Na Evropskom prvenstvu u Beogradu, Milan Glušac je bio debitant u reprezentaciji Srbije na velikim takmičenjima, ali ga to nije spriječilo da bude jedan od najboljih igrača čitavog turnira. Na nekoliko mečeva bio je najbolji pojedinac u timu Srbije, a na kraju je izabran i u idealnu postavu šampionata.

Glušac je vaterpolo karijeru počeo u Partizanu, zatim se preselio u Vukove, koji su filijala Novog Beograda, a od 2024. godine brani upravo za taj tim. Sa ekipom Novog Beograda osvojio je Kup Srbije, ali i sticao iskustvo na mečevima u Ligi šampiona protiv najboljih ekipa u Evropi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Glušac Vaterpolo Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC