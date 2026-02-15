logo
Preminuo Goran Sukno

Preminuo Goran Sukno

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Legendarni hrvatski vaterpolista Goran Sukno preminuo je u Dubrovniku.

Preminuo Goran Sukno Izvor: Youtube

U Dubrovniku je preminuo Goran Sukno, u 67. godini. Bio je jedan od najvećih jugoslovenskih i hrvatskih vaterpolista i osvajač olimpijskog zlata iz Los Anđelesa 1984. godine, za koje je u finalu dao jedan gol, a ukupno šest na turniru. Bio je osvajač i svjetske titule iz madrida 1986, uz evropsko srebro u Sofiji 1985. godine. Njegov sin Sandro Sukno, sada trener, takođe je jedan od najvećih vaterpolista u istoriji Hrvatske.

Njegov klub, Jug iz Dubrovnika, oprostio se emotivnom porukom.

"Ljudi koje volimo uvijek odlaze prerano, bez obzira na to koliko godina imaju. Jedno je sigurno, vrijeme koje smo proveli s njima zauvijek ćemo pamtiti. S velikom tugom i neizmernom zahvalnošću javljamo da nas je u nedjelju, 15. februara 2026, napustio legendarni kapiten Goran Sukno, istinska veličina ne samo dubrovačkog i hrvatskog, nego i svetskog vaterpola".

Šampioni Olimpijskih igara 1984. u vaterpolu: Milorad Krivokapić, Deni Lušić, Zoran Petrović, Božo Vuletić, Veselin Đuho, Zoran Roje, Milivoj Bebić, Perica Bukić, Goran Sukno, Tomislav Paškvalin, Dragan Andrić, Andrija Popović. Selektor: Ratko Rudić.

"Rođen u Cavtatu 6. aprila 1959, Goran je prve zaveslaje u vaterpolu napravio upravo ondje, a 1976. godine stigao je u naš klub, gdje je već iste sezone dobio priliku u prvoj ekipi. U vrijeme generacijske smjene koja će obilježiti zlatno razdoblje kluba, postao je simbol discipline, predanosti i sportskog duha i kapiten koji je ostavio neizbrisiv trag među saigračima i navijačima".

"Bio je dio naraštaja koji je osamdesetih godina osvojio sve što se moglo osvojiti. Godine 1980. s Jugom je osvojio naslov klupskog prvaka Evrope u Kuparima, a vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje. Dvije godine poslije osvojio je i naslov svetskog prvaka, potvrdivši svoj status jednog od najvećih vaterpolista svoje generacije".

Bio je i uspješni funkcioner Juga

Nakon igračke karijere gotovo deceniju je proveo u Italiji, a potom se vratio u Dubrovnik. Od 1994. do 2012. godine bio je direktor kluba, vodeći Jug kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja, od ratnih godina do stvaranja evropskog prvaka 2001. godine. Pod njegovim vođstvom klub je osvojio niz domaćih i evropskih trofeja, a on je kroz sve izazove ostao "tih, racionalan i odlučan vođa, duboko privržen Jugu".

"Vaterpolo je bio njegov život. Iza njega ostaje bogata sportska ostavština i generacije igrača i saradnika koji su rasli uz njegov primjer. Njegovo nasljeđe zauvijek će ostati utkano u istoriju kluba i srca svih nas. Dubrovnik i Cavtat izgubili su velikog sportistu i sportskog radnika, a mi čovjeka koji je obilježio jedno od naših najsjajnijih razdoblja. Hvala ti, Gorane, za svaki zaveslaj, svaki trofej i svaku lekciju koja nas je učinila boljima", saopštio je Jug.

