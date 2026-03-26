Srbija bez najboljeg igrača na Svjetskom kupu: Povrijeđen Dušan Mandić!

Loše vijesti stižu iz Budumpešte, lider Srbije mora na pauzu od nekoliko nedjelja.

Najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić doživio je nezgodnu povredu i očekuje ga duža pauza od nekoliko nedjelja. As Ferencvaroša je to i sam potvrdio, pa će propustiti pripreme, a izvesno je i kvalifikacioni turnir Svjetskog kupa koji je na programu od 6. do 12. aprila.

Jedan od najboljih vaterpolista svijeta doživio je rupturu mišića. "U pitanju je ruptura mišića, devet centimetara je oštećeno. Nažalost, povreda je ozbiljnija i sigurno da slijedi nekoliko nedjelja pauze i oporavka", rekao je Mandić, a prenosi "Sportklub".

Ko je na spisku?

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je kandidate za učešće na kvalifkacionom turniru Svjetskog kupa u grčkom gradu Aleksandropoli (6 -12. april).

Okupljanje je zakazano za 30. mart i trajaće do 5. aprila kada će Stevanović donijeti konačnu odluku o sastavu.

Pozvani su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis) Mihailo Gošić (Sava), Mateja Kosanović (Košutnjak), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Vuk Čonkić (Partizan), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Novak Lazić (Šabac), Petar Mićanović (Šabac), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Rodoljub Gajić (Crvena zvezda),Vuk Kojić (Valis),Miljan Đokanović (Partizan), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac) i Luiđi Canepa (Partizan).

Srbija će se pripremati u Beogradu i Kragujevcu, a za rivale imaće Holandiju i Rusiju koja se poslije nekoliko godina vraća na međunarodnu scenu.

Holandija je zajedno sa Grčkom i Mađarskom protivnik Srbije u A grupi kvalifikacija dok su u B grupi: Italija, SAD, Španija i Hrvatska. Poslije tri utakmice u grupama biće formirane nove dvije grupe sa četiri tima i igraće svako sa svakim.

