Najvažnije tek slijedi za plasman na EP: Košarkašice Srbije u prvom šeširu

Bojan Jakovljević
Košarkašice Srbije nalaze se u prvom šeširu žrijeba drugog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Košarkašice Srbije u prvom šeširu na žrijebu za EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u prvom šeširu za žrijeb drugog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Srpske djevojke prvi krug kvalifikacija su završile maksimalnim brojem pobjeda (4/4), a sada ekipu Miloša Pavlovića očekuju novi izazovi.

Košarkašice Srbije su kao prvoplasirane prošle u dalju fazu iz grupe G, zajedno sa još 17 reprezentacija, a pridružilo im se sedam timova sa kvalifikacionih turnira za FIBA Svjetsko prvenstvo u košarci 2026.

  • U prvom šeširu se nalaze: Srbija, Francuska, Španija, Njemačka, Italija i Turska.
  • U drugom šeširu se nalaze: Češka, Mađarska, Velika Britanija, Slovenija, Crna Gora i Grčka.
  • U trećem šeširu se nalaze: Slovačka, Letonija, Hrvatska, Portugal, Ukrajina, Poljska.
  • U četvrtom šeširu se nalaze: Izrael, Luksemburg, Holandija, Danska, Bugarska i Austrija.

Žrijeb drugog kola kvalifikacija zakazan je za 31. mart u 14 sati.

"Nacionalni timovi će biti podijeljeni u novih šest grupa sa po četiri tima, sa dva 'prozora' u novembru 2026. i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice. Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbijediće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa. Domaćini FIBA Evropskog prvenstva u košarci za žene 2027. Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, nastaviće svoje takmičenje u grupi H paralelno sa ostalim grupama", navodi se na zvaničnom sajtu KSS.

