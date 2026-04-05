Neočekivani otkaz u Zagrebu: "Lijepo su mi moji čestitali Uskrs..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Zoran Bajić je bio šokiran kada mu je Mladost uručila otkaz.

Zoran Bajić dobio otkaz u VK Mladost Izvor: Damir Krajac / imago sportfotodienst / Profimedia

Vaterpolo klub Mladost iz Zagreba otpustio je hrvatskog stručnjaka Zorana Bajića koji je trenutno selektor mlade sreprezentacije Hrvatske. Nedugo nakon što je Mladost izgubila od Ferencvaroša Bajić je otpušten i to ne na najljepši način.

"Lijepo su mi moji iz kluba čestitali Uskrs. Nisam se ovome nadao međutim po nekoj klupskoj dinamici koja mi se nije svidjela nekako sam to naslutio. Ja sam dovoljno samokritičan da mogu reći da nam nije štimao igrač više u važnim trenucima važnih utakmica, ali mislim da je naša igra imala i glavu i rep i da sam, bez obzira na pad forme, zaslužio sezonu odraditi do kraja. Tim više što sam osvojio Kup i što smo se izborili za najboljih osam u Ligi šampiona. Uostalom, u domaćem prvenstvu još uvijek je sve otvoreno. Prošle sezone su Igoru Milanoviću omogućili da završi sezonu a meni nisu", rekao je Bajić u razgovoru za "Večernji list".

Istakao je hrvatski stručnjak da se ne može očekivati da bilo ko bude dovoljno dobar upravi Mladosti kada nisu znali da cijene kvalitete Igora Milanovića kao jednog od najvećih ikada.

"Ako je neko mislio da moramo pobediti Pro Reko u gostima bez Bukića i Vukičevića onda je on nerealan. Pa oni imaju Granadosa i Di Fulvija, dva najbolja igrača na svijetu sa lijeve strane napada i niz drugih klasnih igrača. Ferencvaroš ima devet reprezentativaca Mađarske, vicešampiona Evrope, plus tri internacionalca najviše svjetske klase. Ako tri trenera nisu uspjela puno da urade, a među njima i veliko svjetsko ime poput Milanovića, onda je očigledno vreijme za ozbiljnu rekonstrukciju tima koja bi se i mogla dogoditi s obzirom na to da dobrom broju iskusnijih igrača ističe ugovor", završio je on.

