Novi Beograd pao u Barseloni u finišu: Vigvari pokazao klasu u Ligi šampiona

Barseloneta nanijela Novom Beogradu poraz u četvrtfinalnoj grupi Lige šampiona.

VK Novi Beograd doživio je poraz na gostovanju Barseloneti u 2. kolu četvrtfinalne faze Lige šampiona - 19:16.

Novobeograđani su poružili veoma dobru igru, bili ravnopravni domaćinu 30 minuta, ali im je u samom finišu utakmice ponestalo snage i koncentracije, što je u prvom redu iskoristio mađarski internacionalac Vince Vigvari i sa tri pogotka u posljednja četiri minuta riješio pitanje pobjednika.

Novi Beograd prikazao je veliku borbenost, odolijevao je renomiranom protivniku, ali velike probleme zadavali su iskusni Alberto Munariz i Bernat Sanahuja za koje praktično nije bilo rješenja. Munariz je meč završio sa četiri, a Sanahuja sa čak šest pogodaka.

Koliko je meč bio izjednačen govori i podatak da su domaći vatepolisti tek početkom posljednje četvrtine prvi put stekli dva gola prednosti (15:13). Međutim, Novi Beograd je ekspresno uspio da vrati egal, ali je onda na scenu stupio maestralni Vigvari, koji je u odsudnim trenucima bio neumoljiv i svom timu osigurao trijumf.

Najbolju partiju u redovima Novobveograđana pružio je Luka Gladović koji je postigao četiri pogotka, bez promašaja.

U drugom meču četvrtfinalne A grupe Lige šampiona, Olimpijakos je pobijedio Brešu sa 14:11. Poslije dva odigrana kola na tabeli vodi Barseloneta sa maksimalnih šest bodova, na diobi druge pozicije su Olimpijakos i Novi Beograd sa po tri, dok je na začelju Breša bez bodova.

U trećem kolu, koje je na programu 31. marta, igraju se mečevi Barseloneta - Olimpijakos i Breša - Novi Beograd Tehnomanija.







